Chystá se rozšíření počtu společně trénujících dětí na dvacet, ale s testy

Od příštího týdne by mohlo venku trénovat společně až dvacet sportovců ve věkové kategorii do 18 let, uvedl na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger. V těchto větších skupinách by byly povinné testy, přičemž by se uznávaly i ty ze škol.