Krpálek vyhrál potřinácté anketu o nejlepšího českého judistu roku

I když olympijský šampion tentokrát na nejlepší nestačil, postaral se o jednoznačně nejlepší český výsledek na ME. Jako jediný ze dvanácti domácích zástupců postoupil do finálového bloku. V kategorii nad 100 kilogramů měl bilanci dvou vítězství a dvou porážek.

V tuzemské anketě obdržel 101 bodů a zaostal jen o čtyři body za maximálním počtem. Druhá skončila nejlepší juniorka Renata Zachová, která se loni stala juniorskou mistryní Evropy. Bronzová medaile z ME do 23 let vynesla na třetí příčku Věru Zemanovou.