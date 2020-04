Hokejbalisté zrušili všechna letošní MS včetně turnaje v Česku

Vedle českobudějovického šampionátu se tak letos neuskuteční ani červnové MS juniorů do 16 let a juniorek do 20 let, které se mělo konat v Žilině, a MS juniorů do 18 a 20 let, jež mělo v červenci hostit Švýcarsko.

„Chápu, že jde o bezprecedentní rozhodnutí a tvrdou realitu pro všechny členy ISBHF, zejména pro organizační výbory vrcholných turnajů pro rok 2020, které byly připraveny hostit úžasné události pro všechny. Zdraví a bezpečnost všech je ale naší nejvyšší prioritou,“ uvedl předseda ISBHF George Gortsos.