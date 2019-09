Hroši mají po sezoně. Co bude s havlíčkobrodskými softbalisty dál?

Holobrádek: Těším se na chvíle bez softbalu Po skončení čtvrtého čtvrtfinálového zápasu s Břeclaví ovládl brodské softbalisty smutek z vyřazení, ovšem zároveň se objevila i radost. Po dlouhé době si totiž mohou dopřát víc volna. „Určitě si nikdo z nás nepřál končit už ve čtvrtfinále, ale na druhou stranu nám brzké vyřazení může třeba pomoct. Dáme si delší pauzu a o to víc se pak budeme těšit na zimní přípravu,“ zamýšlí se dvaadvacetiletý nadhazovač Hrochů Michal Holobrádek.

Konkrétně vy už letos musíte mít softbalu docela plné zuby, nebo ne?

(usmívá se) Je pravda, že tahle sezona byla dost extrémní, protože všechno směřovalo hlavně k domácímu mistrovství světa. A hned dva dny na to jsem odletěl na tři měsíce do Ameriky. A ze zámoří jste zase hned naskočil do české extraligy...

Přesně tak. Musím přiznat, že mentálně se to na mně chvilkama už projevovalo. Těším se na chvíle bez softbalu. Jak budete relaxovat?

Asi tradičně, budu se doma v Břeclavi věnovat skautským akcím. Jsem skautem už čtrnáct let. Vím, že letošní sezona teprve skončila, ale přemýšlel jste už o té nadcházející? Zůstanete dál v Havlíčkově Brodě?

Můj plán se do další sezony určitě měnit nebude. Začnu v Brodě, přes léto zase pojedu do Ameriky a pak se znovu vrátím sem. Vraťme se ještě na chvilku k letošní extralize, v čem byla Břeclav lepší?

Myslím, že ten úplně největší rozdíl byl v odpalování. Od začátku se nám proti břeclavským nadhazovačům nedařilo. A taky podle mě chtěli postup o trochu víc než my. Je znát, že vás vyřazení mrzí, ale zároveň je i cítit, že svému mateřskému klubu úspěch přejete...

To je pravda. Když už přes nás postoupili, přeju jim, aby se dostali co nejdál. Výkonnostně na to mají. Znal jste břeclavský tým dobře?

Samozřejmě. V podstatě se všemi jsem vyrůstal a hrál s nimi až do doby, než jsem odešel do Brodu. Navíc přes zimu v Břeclavi trénuju, takže pro mě bylo opravdu zajímavé s nimi hrát. Kromě Brodu vypadli ze hry o titul také další favorité - Spectrum Praha a Tempo. Jak si to vysvětlujete?

Podle mě se projevilo to, že týmy, které postoupily, mají mladé kluky, kteří prošli juniorskou reprezentací. To je správná cesta.