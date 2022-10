Souboj titánů skončil remízou. Plzeň vyrovnala při power play

Televizní souboj loňských finalistů nabídl parádní drama. Chrudim totiž vedla doma nad Plzní 3:1, ale Západočeši vytáhli svou nejsilnější zbraň. Hru bez brankáře. V ní sice párkrát chybovali, ale nakonec dokázali dvakrát skórovat. Interobal tak přivezl cenný bod ze hřiště mistra. „Bod z Chrudimi je pro nás hodně cenný. Bojovali jsme a z naší dobře secvičené power play se nám podařilo srovnat dvougólové manko. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří za námi přijeli a udělali skvělou atmosféru,“ vzkázal autor vyrovnávací trefy Michal Seidler.

„Diváci si museli přijít na své,“ líčil po utkání chrudimský Martin Doša. „Dostali jsme tři góly v power play. Trénovali jsme to poctivě, ale přišlo mi to chaotické, měli jsme i trochu smůly. Musíme si s tím poradit lépe. Co se dá dělat, měli jsme to udržet a zápas by se hodnotil úplně jinak.“

V kontaktu s prvním místem se dál drží brněnský Helas. Moravané porazili doma Liberec 4:1, byť brzy prohrávali 0:1. „Od začátku jsme věděli, že utkání s Libercem bude fyzicky i psychicky náročné. Na zápas jsme byli skvěle takticky připravení. Jsme nesmírně šťastní, že jsme to zvládli,“ ulevilo se brněnskému Tarikovi Lukšijovi.

Program 1. Futsal ligy Pátek 14. října

FC Rapid Ústí n. L. – FK Chrudim (20.30)

Sparta Praha – Helas Brno (20.00)

Neděle 16. října

FTZS Liberec – SK Olympik Mělník (18.00)

TJ Spartak Perštejn – FC Démoni Česká Lípa (19.30)

Pondělí 17. října

SKUP Olomouc – 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto (20.30)

Úterý 18. října

SK Interobal Plzeň – SK Slavia Praha (20.00)

Ve 4. kole se dařilo i pražským „S“. Slavisté přestříleli vysokoškoláky z Olomouce 8:4. Sparta naopak otočila utkání na palubovce nováčka z Vysokého Mýta, kde prohrávala 1:3, ale zvítězila 6:3, hlavně díky závěrečné desetiminutovce.

Zpět na vítězné vlně je také Olympik Mělník, který doma zdolal perštejnský Spartak 5:3. Josef Gabčo si připsal čtyři kanadské body. Největším překvapením ale je nejmladší tým soutěže – FC Rapid Ústí nad Labem. Severočeši vyhráli třetí ze čtyř letošních zápasů. Poprvé uspěli na hřišti soupeře, když vyhráli v České Lípě 3:1.

Utkání rozhodl dvě minuty před koncem brankář Ústí Daniel Klečka: „Zkusil jsem jít k bráně a vystřelit. Nějak to tam propadlo. Následnou power play jsme ubránili a dalším gólem potvrdili vítězství.“