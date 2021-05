Stolní tenisté havlíčkobrodského Ostrova získali čtvrtý extraligový titul

Na páteční výhře měl největší zásluhu Tomáš Tregler, který ve druhém utkání srovnal na 1:1 a poté za stavu 2:1 přidal i rozhodující třetí bod. Vítěz základní části Ostrov tak zakončil sezonu bez jediné porážky a vyhrál všech 24 zápasů.



„Rozhodujícím mužem finále byl Tomáš Tregler. V semifinále se mu úplně nedařilo, ale v obou finálových zápasech předvedl skvělý výkon. Věděli jsme, že to v něm je, je to skvělý hráč. Play off bylo pro nás psychicky hodně těžké, ale zvládli jsme to a máme obrovskou radost,“ uvedl na svazovém webu kouč Bohumil Vožický, který v minulé sezoně působil právě v KT Praha.