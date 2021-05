Chceme titul, vyhlásili stolní tenisté HB Ostrov. A na konci ho mají

Trenér Vožický o týmu Dmitrij Prokopcov (41 let): Dima je naše jistota, zkušenost. Řekl bych, že je mimořádně odolný. Celkově přináší do týmu klid. Tomáš Tregler (30 let): Fantasticky zvládl finálovou sérii, dvakrát nám udělal dva body. Je v nejlepších letech, jeho ping-pong je rychlý, pestrý... Další dobré roky má před sebou. Michal Obešlo (31 let): Michal je velký bojovník, obrovský srdcař. On prostě hraje každý zápas až do úplného konce. Tak, jako na KT Praha pro sebe získal utkání s Koblížkem. Ať už prohrává 4:9, nebo třeba 3:8, pořád bojuje. Radek Skála (19 let): Talentovaný hráč, levák, což je výhoda. Hodně dynamický, výbušný... Jen mu někdy chybí trochu rozvaha, měl by mnohem víc zapojovat hlavu. Rozhodně má ještě na čem pracovat.