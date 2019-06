Novinka brněnských Draků: v evropském poháru je povede týmová legenda

„Je to vždycky osvěžení, nová jiskra. Extraligu hrajeme celý rok, takže je dobré zažít něco jiného,“ těší se John Hussey, americký trenér dračích nadhazovačů.



Ti půjdou tento týden na svůj kopec tak trochu naslepo. „To je největší změna, protože v extralize se všichni známe. Ale správný nadhazovač by měl přečíst pálkaře podle jednoho švihu a poznat tak, který nadhoz mu hodit,“ podotýká brněnský talent Ondřej Furko.

Draci mají v druhém nejkvalitnějším evropském poháru jasný cíl: celkový triumf, který by Česku zajistil druhé účastnické místo v elitním Champions Cupu.

Ve skupině se aktuální čeští vicemistři utkají od středy do pátku postupně s Valencií, ukrajinským celkem BioTexCom a francouzským Montigny (začátek vždy v 19.30), v sobotu následuje semifinále a v neděli finále. Největším brněnským sokem by měl být německý Heidenheim hrající ve druhé skupině. „S prstem v nose to určitě nebude, ale nezříkáme se toho, že bychom měli bojovat o finálovou účast,“ hlásí dlouholetý manažer a trenér Draků Arnošt Nesňal.

Ten nezvykle nebude tým koučovat přímo u hřiště. Po sérii nepovedených květnových zápasů se rozhodl po osmnácti letech ustoupit do pozadí a vedení mužstva přenechal hrající legendě Pavlovi Budskému. „Tým potřeboval vlít novou energii a dostat impulz, který by s ním zatřásl správným směrem,“ vysvětluje Nesňal. „Nic zásadního se měnit nebude, spíš jde o týmovou chuť,“ nastiňuje Budský.