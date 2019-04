Českolipští futsalisté nad Spartou vedli. Jenže jen 12 vteřin

Futsalisté České Lípy skončili po základní části nejvyšší soutěže sedmí. „Postupem do play off jsme si letos splnili velký sen, proti Spartě můžeme jen překvapit a premiérovou sérii si hlavně chceme užít,“ říkal před čtvrtfinále Jiří Šubrt, předseda Démonů.

V úterním domácím zápase začali Českolipští velmi sympaticky, po brejcích měli několik šancí a v 6. minutě se dokonce dostali do vedení, když Havrda nastřelil míč před bránu a zkušený Bejda ho usměrnil do sítě.

Jenže radost z vedení jim vydržela jen 12 vteřin. Hosté bleskově vyrovnali a pak už jen navyšovali počet gólů až na číslo devět.

Za Spartu, která šla do play off z 2. místa, nastoupila řada futsalových veličin: dvojnásobný mistr světa Brazilec Wilde, kapitán kolumbijské reprezentace Angellott, opory chorvatského národního týmu Novak a Grbeša, nejlepší hráč Slovenska Drahovský či elitní čeští borci Seidler, Cupák, Vnuk a gólman Gerčák. Takové síle lze jen těžko čelit.

„Jsem rád, že jsme jako amatérský tým dokázali s touhle Spartou hrát aspoň několik minut vyrovnaně. Chyběl nám klid v koncovce, kdybychom dali ještě nějakou z těch šancí, tak to mohlo být asi zajímavější delší dobu,“ popsal Stanislav Bejda, autor jediného gólů Démonů.

„Vedli jsme, což bylo super, ale Sparta pak zase ukázala svoji sílu, hrála hodně rychle a my jsme už trošku nestíhali. Se Spartou se asi můžeme těžko rovnat, protože má opravdu výborné futsalisty,“ řekl českolipský trenér Karel Kruliš. „Jsme ale rádi, že jsme konečně dostali do České Lípy play off, sezona to je povedená.“

Čtvrtfinálová série se hraje na tři vítězné zápasy, ten třetí a zřejmě poslední je na programu opět v Praze v hale Sparty už v pátek.