Lions přežili klinickou smrt. Konec legendy i nová ofenziva je má udržet v ELF

Finanční problémy klubu eskalovaly až ke kontumaci zápasu proti Fehérvár Enthroners a z klubu odešla ikona klubu Zach Harrod. Právě dlouholetý trenér Lions stál za vstupem týmu do evropské soutěže a měl do týmu přivést investory, kteří by pomohli s nezbytným navýšením rozpočtu. Jenže právě problémy s financováním klubu roztočily spirálu, po které byl Harrod donucen odejít. Oficiálně skončil z vážných zdravotních důvodů.

Totální rozklad ambiciozního týmu byl blízko.

Vedení klubu se ale na poslední chvíli podařilo poskládat vše aspoň trochu dohromady, aby tým sezonu mohl mezi evropskou elitou dohrát.

Odchody a příchody

Harroda na pozici hlavního trenéra vystřídal Dan Disch, který do té doby vedl obranu. Během řešení krize odešly z týmu opory jako bratři Kysilkové. Lions museli hledat i nového quarterbacka, protože Nate Cox, který měl nahradit Shazzona Mumprheyho, se také rozloučil. Lions dokázali klíčový post doplnit hráčem, kterého dobře znají fanoušci české Snapbacks ligy.

Momentka ze zápasu Prague Lions - Leipzig Kings

Pražský tým totiž posílil americký quarterback Bradley Jones, který ještě v polovině července nastoupil v Jihlavě k finálovému Tipsport Czech Bowlu, kde jeho Ostrava Steelers nestačili na Vysočina Gladiators.

Lions se podařilo doplnit tým i o zahraniční posily a proti Panthers nastoupil Attila Isik, který byl loni vyhlášen nejlepším defenzivním nováčkem ELF. V útoku se pak poprvé v dresu Lions objevil Brit Samuel Ram-Jones.

Vysoká porážka

Turbulentní období týmu se výrazně podepsalo na výkonu proti Wrocław Panthers. Nulový čas na přípravu se musel projevit hned od začátku. Polský tým měl jednoznačně navrch a rychle si budoval pohodlný náskok. První poločas skončil za stavu 42:0 pro Panthers, kteří pro druhý poločas mohli nasazovat náhradníky.

I tak se bodový účet Panthers navyšoval a Lions v útoku jen těžko hledali cestu, jak se prosadit. Výjimkou byl dlouhý pass Jonese na Lukáše Kadlece, který snižoval na 6:49, a druhý touchdown Lions skórovali po dlouhém běhu Ram-Jonese.

Ani dva touchdowny ze třetí čtvrtiny nemohly výrazně zmírnit skóre, které se zastavilo na konečných 73:13 pro Panthers.

Stabilizace týmu

Pro Lions bude v silné konkurenci evropské ligy a velkých vnitřních eskapádách velmi těžké vybojovat výhru. Do konce základní části zbývají poslední čtyři zápasy a Lions se pravděpodobně budou soustředit především na celkovou stabilizaci po finanční, organizační a personální stránce s výhledem na budoucnost v ambiciózním evropském projektu.

Následující týdny naznačí, jestli se Lions opravdu podařilo po zemětřesení klub zajistit. Svoji klinickou smrt ale zřejmě přežil. A to je pro nejstarší tým amerického fotbalu v Česku teď to nejdůležitější.