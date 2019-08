Buggyra v Mostě nasadí tři tahače, pojede i finský závodník Mäkinen

„V rámci projektu Buggyra Academy se chystáme příští rok startovat s třemi auty a tady máme možnost si vše vyzkoušet. Například z pohledu logistiky je to hodně jiné,“ uvedl manažer týmu Jan Kalivoda. Osmačtyřicetiletý Mäkinen v minulosti v ME startoval, v roce 2012 skončil celkově sedmý a o rok později osmý. Před dvěma lety vyhrál britský šampionát.



„Věříme, že může zajet hezký výsledek,“ řekl Kalivoda na adresu Fina, jenž na jaře v Mostě s Buggyrou testoval a odkoupil si starý speciál od Janese. Hlavní pozornost bude ale upnuta k Lackovi, jenž je na třetím místě v seriálu. „Na začátku sezony to bylo up, pak přišlo down a teď pomaličku lezeme nahoru a zlepšujeme se,“ uvedl Lacko k sezoně, jež začala pro tým nečekaným úspěchem v Misanu, z kterého český pilot odjel jako lídr ME.

Následně se ale projevily dětské nemoci nového speciálu VK50 a Lacko vyhořel v Maďarsku.

„Hodně jsme klesli a dostat se zpět na stupně nebylo jednoduché. Podařilo se nám to, ale není nic jistého. Šampionát je extrémně vyrovnaný a bude se bojovat až do posledního šachového praporku v Jaramě,“ tuší Lacko. Druhého Španěla Antonia Albaceteho a sedmého Reného Reinerta z Německa dělí jen 35 bodů. Pouze vedoucí Němec Jochen Hahn všem odskočil. Hlavní favorit ME má v čele náskok 67 bodů.

„Doufám ale, že najdeme recept, jak na Jochena. Zatím jsme tu kuchařku nenašli, ale budeme ji hledat dále. Když se nepodaří teď, budeme hledat i v zimě nebo na jaře,“ řekl Lacko odhodlaně.



Evropský šampion z roku 2017 věří, že uspěje už teď v Mostě, kde tým pravidelně testuje a trať tak dokonale zná. „Misano nás namlsalo. Mysleli jsme si, že jsme postavili skvělé auto, což je pravda. Potřebujeme se ale se vším naučit. Teď nám přišly důležité komponenty, se kterými by to mohlo fungovat ještě lépe. Doufám, že se to v Mostě potvrdí, a my všichni uděláme maximum, abychom si alespoň jedno zlato odvezli,“ slíbil Lacko.

Program Czech Truck Prix startuje už dnes spanilou jízdou Mostem, závodí se v sobotu a v neděli.