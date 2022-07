Lacko na Slovensku na pódium nedosáhl, v ME tahačů je stále čtvrtý

Třetí díl kontinentálního šampionátu na okruhu nedaleko Dunajské Stredy ovládl suverén sezony Norbert Kiss z Maďarska, jenž vyhrál tři ze čtyř jízd. Celkově byl nejrychlejší v osmi z dvanácti odjetých závodů v ročníku a v průběžném pořadí seriálu má v čele náskok 32 bodů na Němce Saschu Lenze. Třetí je další Němec Jochen Hahn.

„Minule v Maďarsku jsme si čuchli k pódiu, ale tady jsme věděli, že to klouže. Bohužel se tady nedá testovat, abychom si to vyzkoušeli, a pak, když sem přijedeme, tak máme dva tréninky na zkoušení. Nevezeme pódium, ale osobně jsem spokojený, protože jsme se oproti prvnímu tréninku, kdy jsme (na prvního) ztráceli pět sekund, dostali v posledním měřeném tréninku jen kousek za první místo,“ řekl Lacko.

Začal dnes lépe než v sobotu a v kvalifikaci byl třetí. V hlavním závodě ale medailovou pozici neudržel. Ve čtvrtém kole jej totiž Hahn předstihl a rodák z Čeladné dojel čtvrtý.

„Věděli jsme, co po včerejšku potřebujeme změnit, a podařilo se nám to. V závodě jsme ale opět doplatili na to, že nám nefungují brzdy jako prvním třem. Od začátku sezony mě na brzdy vždy dojedou nebo předjedou,“ konstatoval Lacko.

Do poslední jízdy Lacko odstartoval z třetí řady a okamžitě zaútočil na přední pozice. „Dostal jsem se až na druhou pozici a říkal si, že to bude dobré. Pak jsem ale dostal ránu a ani nevím od koho. Roztočilo mě to, letěl jsem kačírkem a byl jsem rád, že jsem to vybral zpět na trať,“ řekl Lacko, jenž doplatil na kolizi Němky Stephanie Halmové se Shanem Breretonem z Velké Británie.

Lacko se propadl až na 12. místo, ze kterého se dokázal posunout na osmé. „Zazávodil jsem si, ale bohužel výsledek z toho není. V prvních dvou zatáčkách jsem si myslel, že by to mohlo být pódium, ale svíce rychle zhasla,“ pokrčil rameny.

V průběžném pořadí ME je Lacko stále čtvrtý, což bere jako realitu. I nadále ale chce bojovat o posun na stupně vítězů. „U nás se neškrtají žádné výsledky, všechny závody se počítají a problémy může mít každý. Minule v Maďarsku měli bouračku i Kiss a Antonio (Albacete). Samozřejmě ale, že je těžší dohánět a body ze začátku chybí. Postavení v mistrovství Evropy je ale zbytečné teď řešit, můžeme se o tom bavit třeba v Zolderu,“ uvedl Lacko. V Belgii se v září uskuteční šestý z osmi dílů seriálu.

Evropský šampionát bude pokračovat čtvrtým dílem za dva týdny na německém Nürburgringu. „Neházíme ručník do ringu a budeme bojovat. Loni se tam kvůli povodním nezávodilo, tak uvidíme, jak to bude letos vypadat,“ dodal Lacko.