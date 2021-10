Motorsport chce mít světovou jedničku jako tenis. Brzy má spustit svůj žebříček

Mezinárodní automobilová federace FIA chce totiž od sezony 2023 spustit žebříček, který by porovnával jednotlivé jezdce napříč motoristickými disciplínami, přičemž by na konci roku „vyplivl“ světovou jedničku.

Federace se inspiruje podobným rankingem, který už takřka půlstoletí funguje v tenise či patří ke světovému golfu. Dokonce by si po vzoru tenisu přála na konci roku uspořádat Masters - tedy jakýsi „univerzální“ závod pro pár nejlepších pilotů dané sezony.

„Opravdu pracujeme na vytvoření systému, který by se podobal žebříčku ATP a na konci roku bychom mohli mít dodatečné klání, na něž by se dostali jen nejvýše klasifikovaní jezdci,“ uvedl pro magazín The Race ředitel FIA pro formuli E a inovativní sportovní aktivity Fréderic Bertrand.

I princip hodnocení by se podle jeho slov v mnohém podobal tenisu. Umístění v závodech jednotlivých disciplín by bylo ohodnoceno určitým počtem bodů, na základě kterých by byl žebříček postaven.

Je však jasné, že motorsport je mnohem diverzifikovanější než tenis. I proto vytvoření žebříčku vyvolává otázky, zda FIA najde férová kritéria či algoritmus srovnávání.



Jak se projeví, že série mají odlišný počet závodů i to, že kupříkladu sezona formule E nekopíruje kalendářní rok, jak je v motoristickém odvětví obvyklé? A zda se budou hodnotit pouze závody pod hlavičkou Mezinárodní automobilové federace, protože kupříkladu americký trh může za nejlepší piloty považovat hrdiny z NASCAR.

Jak spravedlivě odměnit jezdce, kteří zabodují v Le Mans nebo na Rallye Dakar? A co prestižní zámořská série NASCAR? Tvůrcům světového žebříčku ještě zbývá vyřešit spoustu otazníků.

Bertrand však uklidňuje, že FIA na žebříčku pracuje už několik měsíců, v příštím roce ho hodlá otestovat a v sezoně 2023 definitivně zavést.

„Zahrnoval by širokou škálu disciplín z celého motorsportu. Chceme dát dohromady rallye a okruhové závody a zajistit, že se do systému budou moci zapojit všichni jezdci. Jednali jsme o tom i s Tomem Kristensenem (devítinásobný vítěz Le Mans), který je teď šéfem komise jezdců FIA,“ míní Bertrand, který si slibuje, že by žebříček mohl piloty motivovat k univerzálnějšímu přístupu k závodění. Tedy aby se nesoustředili jen na jednu disciplínu, ale mohli v šampionátech - zvlášť těch okruhových - přeskakovat. „Chceme mít flexibilnější jezdce.“

Zavedení žebříčku musí oficiálně posvětit Světová rada motorsportu. Nicméně je jasné, že spíš než o seriozní porovnání půjde o hru pro fanoušky. I tak by mohlo být zajímavé zjistit, kdo je víc: šampion z Dakaru, či mistr světa z F1?