Šampionát superbiků bude v Mostě levnější. Naplní se tribuny?

A zatímco všechno zdražuje, vstupné na superbiky zlevnily. Letos vyšel jednodenní lístek na 1 790 korun, což i šéf a majitel autodromu Josef Zajíček považoval za hraniční. Nyní se bude prodávat na divácký svah za 750 korun na den, a kdo bude chtít do paddocku, tedy na parkoviště závodních strojů, vydá dvojnásobek.

„V předchozích letech jsme měli pouze vstupné zahrnující divácký svah i paddock. Díky rozdělení jsme schopni nabídnout fanouškům sledování závodů za méně než poloviční cenu oproti loňsku, i v případě, když počítáme variantu divácký svah plus paddock, tak diváci ušetří,“ uvedl Zajíček, předseda představenstva společnosti.

Svátek superbiků zavítá do Mostu už potřetí, letos závody navštívilo za tři dny bezmála 40 tisíc fanoušků motorsportu, hltali i jízdy českého talentu Olivera Königa. V příštím roce se můžou těšit také na hudebně sportovní festival The Most Fest, který se podařilo sladit na stejnou dobu. „Věříme, že opět přilákáme ještě víc návštěvníků,“ řekl Zajíček.

Závodit se bude v Mostě od začátku dubna až do konce října. Druhý vrchol obstará Czech Truck Prix, tedy mistrovství Evropy tahačů, které se v termínu 25. až 28. srpna opět spojí s evropskou odnoží kultovní americké série NASCAR.

S číslem 7 Martin Doubek v závodě NASCAR na mosteckém Autodromu.

V kalendáři nechybí závody IDM, což je mezinárodní německý šampionát motocyklů, pohárový závod Porsche Sprint Challenge, klubová série Carbonia Cup, Le Most či Czech Moto Classic. Závěr sezony 2023 bude patřit historickým automobilům, říjnová akce The Most Classic nabídne rakouskou sérii Histo Cup a výstavu klasických automobilů i jejich jízdy.