Čeští reprezentanti se letos na endurovou Šestidenní nevydají

„Tomuto rozhodnutí předcházela podrobná analýza, různé modely složení reprezentačních týmů a jejich momentální výkonnosti s předpokladem možného umístění,“ uvedl předseda komise Jiří Pošík v krátkém prohlášení na webu CzechEnduro.cz.

Loni skončili čeští reprezentanti v hlavní kategorii Trophy týmů v Chile sedmí, junioři v Jižní Americe nestartovali. Naposledy chyběli v boji o Světovou trofej v roce 2014. Následně se do startovního pole vrátili a o dva roky později skončili nečekaně třetí.

„Potvrdilo se, co se šuškalo. Je to smutné a toto rozhodnutí opět ztíží shánění finančního zajištění pro jezdce endura asi nejen našeho týmu. Ono se blbě obhajuje před partnery, aby někdo dal peníze na něco, co jde postupně do kopru,“ uvedl bývalý reprezentační manažer a současný šéf týmu KBS ÚAMK Unhošť Ladislav Krupička na facebooku.