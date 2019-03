První kvalifikaci sezony F1 ovládl Mercedes, vyhrál Hamilton

Lewis Hamilton nemá dost. Pětinásobný mistr světa začal sezonu stejně suverénně, jako ji ukončil. Časem 1:20,486 překonal o sedm desetin vteřiny svůj vlastní rekord ukruhu v Melbourne a v počtu pole position na jedné trati vyrovnal rekordní počet Ayrtona Senny a Michaela Schumachera. V Melbourne triumfoval pošesté za sebou a celkově zde získal již osm kvalifikačních vítězství.

„Je to úžasný výsledek a ukázali jsme, že také letos budeme bojovat o titul. Není to překvapení, přes zimu jsme splnili všechny úkoly, které jsme si dali a zaslouženě máme teď nejlepší auto. V týmu je úžasná atmosféra a děkuji všem za jejich práci,“ uvedl britský závodník po vystoupení z kokpitu.

Stejně úžasný výkon předvedl s druhým vozem německého týmu Valtteri Bottas. Za Hamiltonem zaostal pouze o desetinu vteřinu a do poslední chvíle bojoval o vítězství. „Výsledek to není špatný, ale dal bych přednost pole position. Zítra je také den a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl krátce Fin.

To však nebylo nic proti zklamání Sebastiana Vettela. Stejně jako minulý rok, tak i letos v sobotu na Mercedes nestačil. Ještě před měsícem nikdo nečekal, že Ferrari nebude v roli nejsilnějšího týmu. „Jsem hodně zklamaný, preferoval bych, aby výsledky byly trochu jiné a překvapilo mě, že i na třetí místo jsme se dost nadřeli.“

Sebastian Vettel naznačil to, co je z výsledků na první pohled zřetelné. Minulý rok to byl Mercedes s Ferrari, potom Red Bull a daleko za nimi ostatní stáje. Letos je rozložení sil zatím trochu jiné. Týmy Haas, Racing Point, Alfa Romeo nebo Renault nemají na Ferrari velkou výkonnostní ztrátu. Přibližně stejnou jako Ferrari na Mercedes. Vettel byl alespoň viditelně rád, že těsně porazil nového týmového kolegu Charlese Leclerca.

Výborným výkonem překvapil nováček s vozem McLarenu Lando Norris, který za sebou suverénně nechal zkušeného týmového kolegu Carlose Sainze, příslušnost ke špičce potvrdil i po přestupu do stáje Alfa Romeo devátý Kimi Räikkönen.

Velká cena Austrálie formule 1 startuje v neděli v 6.10 SEČ.

První část kvalifikace – končí jeden red bull

Jezdci Williamsu neměli žádnou šanci. Finančními problémy zmítaná stáj, která najezdila před sezonou nejméně testovacích kilometrů, nestačila. Poslední místo bral Robert Kubica, předpolední George Russel a se ztrátou vteřinu a půl, respektive čtyři vteřiny na postupovou pozici.



Kubica podruhé za sobotu (poprvé se mu to povedlo v dopoledním volném tréninku) škrtl monopostem o zeď a zdálo se, že ho mírně poškodil. Hvězdný začátek ani on sám nečekal, ale tohle bylo hodně špatné.

V první části kvalifikace se loučili také Lance Stroll z týmu Racing Point, Carlos Sainz s mclarenem a zcela nečekaně Pierre Gasly. Nováček v Red Bullu přinesl jednomu z favoritů smutný výsledek. Gasly si za dvě velké havárie v předsezonních testech vysloužil kritiku vedení, Red Bull přišel kvůli němu o část testů , protože neměl v Barceloně dostatek náhradních dílů. A nyní přišel kvalifikační propadák. Ale nezářil ani Max Verstappen, ten obsadil 10. místo.

Nejrychlejší čas zajel až po uplynutí časového limitu trochu nečekaně Charles Leclerc, až za ním skončili zástupci Mercedesu Lewis Hamilton a Vatlteri Bottas. Rychlost alfy romeo potvrdil čtvrtý Antonio Giovinazzi, naopak Kimi Räikkönen jistil postup z 15. pozice. A Sebastian Vettel se musel spokojit s 11. místem.

Druhá část kvalifikace – Renault končí

Prostřední část kvalifikačního boje v Melbourne už naznačila, jak na tom jsou týmy středu pole. Dobře na tom není tovární Renault – jeho piloti obsadili jedenáctou a dvanáctou pozici. To znamenalo, že Ricciardo a Hülkneberg končí předčasně a zklamaný Alain Prost kroutil nevěřícně v boxech hlavou.

Končil i nováček Alexander Albon s vozem Toro Rosso, jeho týmový kolega Daniil Kvjat a Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo, který v rozhodující chvíli rychlostně na týmového kolegu Kimiho Räikkönena nestačil.

Zabrali jezdci Mercedesu. Lewis Hamilton zajel časem 1:21,014 nový rekord okruhu a Valtteri Bottas nebyl o moc pomalejší. Třetí se nečekaně držel Max Verstappen, až za ním byly ferrari Leclerca a Verstappena. Skvěle zajel také Romain Grosjean ze stáje Haas.

Třetí část kvalifikace – Mercedes potvrdil převahu

Třetí část kvalifikace potvrdila to, o čem se v Melbourne zatím jen spekulovalo – převaha Ferrari z předsezonních testů je pryč, Mercedes zajel další traťové rekordy a suverénně vyhrál. Italové mají do dalších velkých cen co zlepšovat.