Verstappen odmítá úspěšnou sérii Netflixu. Jde o falešné drama, vadí mu

Vedoucí muž mistrovství odmítl v této sezoně poskytovat štábu speciální rozhovory, protože se mu nelíbí styl a dramatizace, kterým Netflix jde.

„Uměle vyrobili pár rivalit, které ve skutečnosti neexistovaly. Rozhodl jsem se tedy, že nebudu něčeho takového součástí, že jim nebudu dávat žádné rozhovory, protože pak nebudou mít co ukazovat. Já chci vidět fakta a skutečné události, nejsem člověk, který by miloval umělé drama,“ řekl Verstappen.

Naráží na to, že Netflix v některých situacích ohýbá realitu. Snaží se třeba vykreslit vztah dvou pilotů mnohem dramatičtěji, na což si v minulosti kupříkladu stěžoval Carlos Sainz. Ten měl být „nepřítelem“ Daniela Ricciarda a později Landa Norrise. Označil to ale za velmi přehnané.

Zároveň Netflix někdy zařazuje komentáře jezdců k jiným událostem, než které zrovna na obrazovkách běží. Piloti mluví o větách vytržených z kontextu, což je bezesporu na hraně, ne-li za ní.

„Problém je v tom, že se vás vždy snaží dostat do pozice, ve které vás chtějí mít. Ať řeknete cokoliv, vykreslí vás jako bezohledného či kdovíjakého, jen aby jim to pasovalo do jejich příběhu. To se mi nikdy nelíbilo. Upřednostňuji rozhovor s člověkem, který se o vás chce dozvědět víc,“ prohlásil Verstappen.

Zároveň ale ví, že dokument funguje. Že láká masy, má vysoké hodnocení (na Česko-Slovenské filmové databázi csfd.cz neuvěřitelných 95 procent!) a je před každou sezonou dlouho vyhlíženou novinkou. A že to není jen proto, že diváky fascinují rychlé vozy, ale protože každý z dílů píše svůj dramatický příběh. „Chápu, že se to dělá, aby se zvýšila popularita F1 v Americe. Ale mě jako jezdce to netěší, abych toho byl součástí,“ uvedl Nizozemec pro agenturu AP.

Carlos Sainz

Podobně chápavě mluvil také Carlos Sainz. „Získáváme tímto způsobem mnoho nových příznivců převážně z Ameriky. Tak proč to neudělat trochu dramatické, že?“

A ono to funguje. Stanice ESPN, která závody F1 přenáší v USA, uvedla, že v roce 2018 sledovalo Velké ceny v průměru 547 tisíc fanoušků, teď je to téměř jeden milion. Mezi diváky je o třetinu víc žen. A kupříkladu v klíčových zemích pro F1 (Brazílie, Čína, Francie, Německo, Itálie, Rusko a Jižní Korea) přibylo přes 70 milionů fanoušků, což je o 20 procent, než bylo před dvěma lety.

Zásah F1 na sociálních sítích se zvýšil o 100 procent a rekordní sledovanost hlásí z Británie i placený kanál Sky Sports.

To vše díky dramatizaci Netflixu.

A že by Verstappenův „bojkot“ sérii uškodil, se nedá předpokládat. Tvůrci mohou využívat jeho vyjádření z tiskových konferencí, navíc stáj Red Bull patřila v předchozích sérií mezi ty nejotevřenější (například Mercedes a Ferrari odmítly vystupovat v prvním ročníku) a šéf stáje Christian Horner klidně filmaře pozval k sobě domů.

„Má čtrnáctiletá dcera a její kamarádi se před Netflixem o F1 téměř nezajímali. Teď najednou znají všechny jezdce,“ řekl letos na jaře Horner.

A i Verstappen smířeně tvrdí: „V té show pravděpodobně budu.“