O kolizi Hamiltona a Verstappena. Když v F1 zachrání život svatozář nad hlavou

„Díky bohu za systém Halo. Myslím, že mě zachránil a zachránil mi krk. Byla to velká rána, ale jediné, na co jsem i po nehodě myslel, bylo, zda můžu dál pokračovat v závodě,“ řekl Hamilton v Monze.

Systém Halo (česky svatozář) byl v F1 zaveden před třemi lety a šlo o reakci na smrtelné nehody z různých sérií, kdy bezbranného jezdce v otevřeném kokpitu trefilo třeba poskakující kolo.

A podle následných simulací až 17 procent vážných incidentů nemuselo mít tak zlé následky, pokud by už dříve byli piloti chráněni. Ne, nebyla to novinka, kterou by přijali všichni s nadšením. Ostře ji kritizoval třeba i Romain Grosjean, protože otevřené kokpity jsou signifikantním znakem formulových sérií a jistá dávka rizika prostě k F1 patří.

Ten stejný muž pak loni říkal: „Před pár lety jsem nebyl pro Halo, ale teď vím, že je to to nejlepší, co se ve F1 stalo. Bez toho bych tu s vámi nemluvil.“

I jemu po děsivé nehodě v Bahrajnu zachránila svatozář život.

A těch pilotů z F1 je víc – třeba Leclerc, Alonso, teď nově k nim přibyl i Hamilton. Po střetu v Monze při poměrně nízké rychlosti byl totiž monopost Maxe Verstappena vystřelen do vzduchu, aby následně přistál a projel se po Hamiltonově voze. A zvětšené záběry prokázaly, že kolo přejelo svatozář a „zlehka“ se dotklo jezdcovy helmy.

Takto se Hamilton ještě pokoušel vycouvat, setřást Verstappenův redbull a pokračovat v závodě, jenže poškození vozu bylo enormní.

Nehodou se chce znovu zabývat i Mezinárodní automobilová federace FIA, podle závodního ředitele Michaela Masiho byla neobvyklá. „Naše bezpečnostní oddělení se na to detailně podívá, vyšetří to a uvidíme, jak bychom se mohli poučit a co můžeme zlepšit do budoucna.“

Za střet dvou aspirantů na titul byl potrestán Verstappen ztrátou tří míst na startu dalšího klání. Toto Wolff, šéf stáje Mercedes, za který závodí Hamilton, označil počínání soka za „taktický faul“, neboť díky němu zůstal ve vedení šampionátu.

„Věděl, že když se Lewis před ním udrží, může vyhrát závod.“

Šéf Red Bullu Christian Horner pro změnu míní, že to byl závodní incident, v němž to bylo 50 na 50.