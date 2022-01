Macháček: Příští Dakar? Možná ještě jako zametací koště pro Kolocovy

Jak se v 64 letech cítíte v cíli?

Velice dobře, až neskutečně! Dakar je o věcech, které se dají těžko vyprávět, Dakar se musí prožít. Pozdní přijíždění, řešení problémů, závodění v plném soustředění... je až zázrak, že člověk je v téhle kondici. Potvrdilo se, že Dakar dokáže všechno obrátit naruby v jedné etapě. Dojel jsem, ale s výsledkem nejsem spokojený.

Jaký byl Dakar 2022?

Obrovsky zrychlil díky tomu, že přibylo v kategorii lehkých prototypů hodně jezdců. Ti kvalitní ze čtyřkolek přechází k nám, mají obrovské zkušenosti s navigací a znalosti terénu.

Pozitiva závodu?

Byl zajímavý. Začínal lehčími etapami a vygradoval obrovsky těžkými. Ukázalo se, že se dá závodit i bez maratonské etapy. Každá byla krásně koncipovaná a vyvážená, měla duny, technické pasáže, pláně. Za to pořadatelům dík. Plno věcí se zlepšilo. Start, tankování.

Negativa?

Problémem Saúdské Arábie je, že je brzy tma, někteří dojíždějí za neregulérních podmínek. Po prologu vybrat prioritní jezdce a přesunout je na startu dopředu je špatné. Ostatní jsou pro ně póvl. Pro pořadatele a kamery je to perfektní, pro závodníky nefér. Ti vpředu mají méně předjíždění, méně prachu, lepší podklad. Taky vznikají obrovské rozdíly mezi pořadateli, kteří dávno nespí ve stanu, ale převážejí si na každý bivak hotel, tedy luxusní maringotky s uklízečkami. Sociální zařízení nikdo neřeší, i když přibylo účastníků.

Co váš výkon?

S navigátorem Pavlem Vyoralem jsme vsadili na taktiku, která loni vyšla. Pohybovat se kolem desítky a čekat, až lidi, co víc bojují, budou mít problémy. Jeli jsme na plno, ale ne na risk. Časem to začalo fungovat a my poskočili dopředu. Měli jsme stanovenou top pět, a nebýt osudového 13. ledna, bylo to blízko. Porucha v předposlední etapě to zhatila, poloosa nevydržela. A udělali jsme obrovskou chybu, talismany z roku 2021 jsme přivezli do roku 2022 a asi už byly unavené.

Jak hodnotíte soupeře?

Plno týmů zaznamenalo obrovský posun techniky, trénovanosti, dat. Těší mě, že Red Bull neuspěl, protože oni to směřují jen na vítězství, bylo to tam tlačené. My měli dva stroje Can-Am, bohužel brzy jeden (Alsaifův) odpadl, takže nám malinko chyběla podpora.

Jaká je spolupráce s Buggyrou?

V roce 2019 jsme se domluvili na tříleté spolupráci. Měli jsme vyvinout stroj a zúčastnit se Dakaru a dalších maratonských závodů. Za obrovského přispění zkušeného konstruktéra Davida Vršeckého a dalších lidí v týmu včetně skvělých mechaniků jsme buginu posunuli na vysokou úroveň. Mělo to vyvrcholit letos, ale trochu nás asi ukolébalo prvenství z roku 2021. Neudělalo se všechno tak, jak by mělo, a konkurence poskočila dopředu. Ale stroj je precizní, ještě se poladí a na Dakaru 2023 by ho měla sedlat děvčata Kolocova. Pro mě jsou to tři dojeté Dakary s třešničkou na dortu a konkurenceschopným strojem. Měl jsem sloužit jako dojíždějící jezdec pro sběr dat.

Co bude dál?

Víme, že nepojedeme mistrovství světa, protože jsme neuspěli v tomhle závodě. Upřímně, FIA mi svým agresivním přístupem k vymáhání technických předpisů vzala chuť, abych startoval pod její hlavičkou. Být jednotlivec, dostanu na držku a už se ničeho takového nikdy nezúčastním. Když je člověk v týmu, tak tým to dokáže dát do rozumných mantinelů. FIA kazí závody přístupem vytlouct z toho nejvíc, a ne vždy mají pravdu. Co dál, nezáleží na mně. Bavili jsme se, že bychom měli jet ještě jako zametací koště pro ty dvě talentované sestry. To se vyvine během roku. Jsem připraven, ale už nechci, aby na mně ležela tíha výsledku.