Po boku Messiho i Djokoviče. Sestry Kolocovy bojují za mír i rovnost

„Cítím se poctěna, že jsem byla se svou sestrou vybrána jako ambasadorka Klubu juniorských šampionů za mír,“ zmínila Aliyyah Kolocová v tiskové zprávě nově založenou odnož klubu, jejímž úkolem je umožnit mladým sportovcům podporovat mírové hodnoty prostřednictvím svého sportu.

Osmnáctiletá dvojčata, které čeká debut na Rallye Dakar, vykročila ve stopách více než 110 sportovců, kteří od roku 2009 pomáhají využít sport k řešení sociálních problémů.

Právě na Dakaru v lednu 2021 se dcery šéfa Buggyry Martina Koloce staly terčem sexuálních narážek českého závodníka Aleše Lopraise.

„Doufáme, že společně s organizací Mír a sport budeme moci šířit více pozitivní energie a poselství, že bez ohledu na barvu pleti, rasu nebo pohlaví můžete sportovat nebo dělat, cokoli chcete. A že máte právo to udělat, aniž by to kdokoliv negativně komentoval,“ hlásí Aliyyah Kolocová, která letos závodí v šampionátu EuroNASCAR, vybraných závodech GT4 a cross-country rallye.

„Celý život jsme byly terčem diskriminace. Před dvěma lety na Rallye Dakar se nás dotkly zvláště nepříjemné komentáře, což byla poslední kapka. Proto už nechceme víc mlčet, ale chceme něco udělat,“ dodává.

Pod záštitou týmu Buggyra ZM Racing a jeho akademie sestry Kolocovy spustily kampaň rovnost – respekt – rozmanitost. Program má za cíl pomáhat mladým jezdcům, ale také inženýrům a mechanikům pocházejícím z různého prostředí k úspěchu ve velmi soutěživém prostředí motorsportu.

Akademie talentované jedince vede, aby vynikli na různých pozicích v závodních týmech. Navíc jim pak pomáhá najít si i práci. „Od útlého věku jsme já i sestra trpěly urážlivými komentáři a diskriminací. A to nejen v motoristickém sportu, ale také v tenise, který jsme předtím hrály,“ souzní s dvojčetem Yasmeen Kolocová.

„Proto jsme se rozhodly začít bojovat za větší rovnost, rozmanitost a respekt ve sportu. Nemluvím jen o sportovcích, ale také všech stojících za nimi, protože je tu spousta talentovaných lidí, jejichž vlohy nejsou odhaleny. Chceme pomoci to změnit.“