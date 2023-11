Evans v Japonské rallye míří po Neuvilleově havárii k titulu vicemistra

Na něm se drží s propastnou, téměř dvouminutovou ztrátou osminásobný mistr světa Sébastien Ogier a nadvládu Toyoty umocňuje na třetí pozici jistý světový šampion Kalle Rovanperä.

Evans se ujal vedení díky nejrychlejším časům v úvodních dvou dnešních testech. Po zrušení následné rychlostní zkoušky z bezpečnostních důvodů kvůli povětrnostním podmínkám třikrát za sebou triumfoval domácí Takamoto Kacuta. Japonský pilot ale od úvodu dne pokračoval s velkou ztrátou, poté co skončil mimo trať. K ní mu přibyla i sedmdesátisekundová penalizace za pozdní příjezd do časové kontroly po snaze mechaniků opravit poničený vůz a patří mu až deváté místo.

„Na stupně vítězů je to daleko, ale nikdy nevíte, v téhle rallye se může stát cokoliv,“ řekl webu šampionátu Kacuta, jenž momentálně ztrácí na třetí místo zhruba tři minuty.

Jezdci se zejména v první polovině etapy potýkali s přívaly vody a sníženou viditelností. „Dopoledne to nebylo ono. Měl jsem pocit, jako kdybych tam nechal minutu, ale evidentně na tom byli ostatní podobně. Někdy se to tak přihodí,“ uvedl Evans, který do posledního závodu sezony odstartoval se sedmibodovým náskokem na třetího Neuvillea.

Minutový trest se podobně jako v Kacutově případě podepsal i na Ogierově ztrátě. Byl ale také mimo trať a nebyl sám, kdo se potýkal se zamlženým čelním sklem. „Jsem rád, že mechanici dali auto dohromady. V takovýchhle dnech je člověk rád, že přežije, protože se může se stát spousta věcí, a také se stala,“ konstatoval Ogier.