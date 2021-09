Kimi spustil kulový blesk ve F1. Stěhovat se mají i Bottas a Russell

Už jednou coby nechtěný a přebytečný pilot Ferrari ze šampionátu odešel a dva roky jezdil v rallyeovém mistrovství WRC. Pak se vrátil, teď ale ve 41 letech a více než 20 roků po svém debutu jednou provždy F1 opouští. Zároveň svým oznámením rozjel dominovou „lavinu“, neboť jedno uvolněné místo rázem spouští akci kulový blesk.

Tak tedy: Fina nahradí u Alfy Romeo podle několika zahraničních médií jiný Fin – Valtteri Bottas.

Toho u Mercedesu podle očekávání vystřídá George Russell a jeho flek ve Williamsu pro změnu dostane Alex Albon.

Zkrátka škatulata, hejbejte se! „Bottas může být dobrou náhradou. Alfa se letos trápí v Poháru konstruktérů a on jí přinese zkušenosti. Navíc může ukázat, co v něm skutečně je. Bottasova kariéra v rallye ještě počká,“ píše ve své analýze na oficiálních stránkách formule 1 novinář Lawrence Barretto.

Valtteri Bottas při tréninku na Velkou cenu Belgie formule 1:

Přišel Russellův čas

Ne, opravdu není překvapením, že Bottasovy dny u Mercedesu jsou zpečetěny. Vlastně je spíše překvapením, že se v nejsilnější stáji dosud drží. Při vší úctě připomíná věrného lokaje, který poslušně slouží šampionovi Hamiltonovi, než by byl jeho konkurentem a někým, kdo stájové jedničce nahání strach.



O jeho konci se mluví už dvě sezony, letos se čekalo „propuštění“ dokonce už během letní pauzy, ale ročník ještě Bottas u stříbrných šípů doklepe.

A dál? Toto Wolff, šéf stáje Mercedes, už minulý víkend přiznal, že je rozhodnutý, jaké bude jezdecké složení jeho týmu na příští sezonu. Respektive už ví, kdo bude Hamiltonovým pobočníkem. „Víme, co nám George (Russell) přináší. Byl vynikající v juniorských kategoriích, vynikající je i ve Williamsu a vynikající byl loni v Bahrajnu, když za nás závodil. Nepotřebuji nějaký finální důkaz, že je skvělý, ale naše rozhodnutí je komplexní. George i Valtteri jsou součástí naší rodiny a oba si zaslouží, abychom se o ně starali co nejlépe,“ řekl neurčitě Wolff.



Pro mnohé jsou jeho slova důkazem, že tím, že o Bottase bude postaráno v Alfě, přišel ideální čas uvést třiadvacetiletého Russella do Mercedesu.

George Russell

Brit už roky patří do jeho juniorského programu, teď kroutí třetí sezonu v F1 a i „šťastné“ stupně vítězů z minulého týdne ukazují, že je připraven poskočit do nejvyššího levelu. „Russell představuje pro Mercedes plán, kdo by mohl být nástupcem Lewise Hamiltona, až mu v roce 2023 vyprší kontrakt,“ tvrdí Barretto v textu na formula1.com.



Podle zahraničních zdrojů má být celý veletoč oficiálně oznámen za týden v Monze... Alfa Romeo pak chce svou jezdeckou sestavu zcela obměnit, a tak kromě Bottase nejspíš angažuje i Nycka de Vriese, čerstvého šampiona formule E. A dosavadní Räikkönenův parťák Antonio Giovinazzi odejde z F1 do seriálu vytrvalostních závodů WEC.

První Číňan v F1?

Williams zase chce povolat Alexe Albona, „odloženého“ pilota Red Bullu, který nyní závodí v prestižním šampionátu cestovních vozů DTM. A do toho všeho je tu Kuan-jü Čou. Čínský pilot, jenž se drží na druhém místě formule 2 a za kterým kromě hromady peněz stojí i obrovský marketingový potenciál.

Letos už si coby člen akademie Renault vyzkoušel v Rakousku páteční trénink v F1 a příští rok touží být dvaadvacetiletý pilot rovnou mezi elitou. „Jen několik týmů má pořád otevřené dveře, do kterých se ovšem tlačí spousta jezdců. Je to na mém managementu, ale pracují tvrdě a dělají všechno možné, aby pro mě příležitost získali. Samozřejmě je to můj sen,“ říká jezdec, jinak velký obdivovatel basketbalu a Kobeho Bryanta a také milovník karaoke.

Dostane při akci kulový blesk i on příležitost?