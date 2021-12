Titul s pachutí. Nedivil bych se, kdyby to Mercedes v F1 chtěl zabalit, říká Enge

Na vině kontroverzního závěru závodu, který vyvolal pozdvižení v celém sportovním světě, jsou podle Engeho chybující sportovní komisaři s ředitelem závodu Michaelem Masim, kteří v hektickém závěru zvýhodnili jednoho pilota před druhým.

„Za mě by si zasloužili titul oba jezdci. Hamilton svou vyrovnaností, Verstappen zase dravostí. Titul je ve správných rukou s tím, že vyhrál ten dravější,“ popisoval Enge, který dobře ví, o čem mluví. Při svých třech vystoupeních ve formuli 1 dostal za úkol ukázat jezdeckou vyspělost a spolehlivost a dojet do cíle. O to se snažil, důsledkem však byla zejména jeho nanápadnost. Později sám přiznával, že měl být dravější a na dráze být více vidět. Jak mnohokrát ukázal, rychlost na to měl. Vždyť v F3000 (dnešní formule 2), porážel například Australana Marka Webbera, který později řadu let v F1 úspěšně závodil.

Ještě pět kol před koncem závěrečného podniku v Abú Zabí měl titul na dosah Hamilton, který držel před Verstappenem náskok jedenácti vteřin. Po havárii Nicholase Latifiho a vyjetí safety caru však vedení závodu začalo podle Engeho kupit chyby. Výsledkem bylo dramatické závěrečné kolo, v němž měl Verstappen nejen výhodu smazané ztráty na lídra, ale také čerstvé a rychlejší pneumatiky. S nimi Hamiltona udolal a vyhrál první mistrovský titul.

„Přitom tu byla jedna možnost, kterou jsme už letos viděli. A to zastavit závod pět kol před cílem,“ připomněl Enge podobnou variantu z předchozího závodu v Baku. „Závod by se přerušil, všichni by startovali ze svých pozic, měli by stejné pneumatiky a rozdali by si to ve sprintu na poslední čtyři kola. To se ale nestalo a od chvíle, co vyjel safety car, začalo ředitelství závodu a komisaři dělat přešlap za přešlapem. Ať už to bylo cílené nebo ne, vyústilo to v situaci, kdy naservírovali Maxovi vítězství na zlatém podnose,“ řekl Enge.

Pětačtyřicetiletý rodák z Liberce také poukázal na to, že nebyla správně dodržena procedura celého restartu. První zvláštní rozhodnutí podle něj bylo, když Masi povolil předjetí safety caru pěti vozům, které byly tou dobou mezi Hamiltonem a Verstappenem, ale dalším ne. Tím poskytl pilotovi Red Bullu výhodu přímého kontaktu s rivalem. „Ještě v tom samém kole ředitel závodu řekl, že odjede safety car do boxů. Podle pravidel by ale měl povolat zpomalovací vůz až o kolo později, což by byl nájezd do cílové rovinky. Z nepochopitelných důvodů to však udělal okamžitě,“ všiml si Enge.

Verstappen navíc mohl podle Engeho v době, kdy byl na trati safety car, zariskovat s výměnou gum, protože už neměl na rozdíl od Hamiltona co ztratit. Pak byl rázem ve výhodě a v posledním kole na nové směsi soupeře z Mercedesu předjel.

„I kdyby se Hamilton bránil jak chtěl, neměl na těch starých pneumatikách šanci,“ podotkl Enge. „Byla to skvělá sezona a z hlediska všech soubojů a dramat se pro fanouška splnilo vše, co si mohl přát. Připomnělo mi to ročníky 2007 a 2008. Z toho letošního závěru jsem ale smutný. I když si Verstappen titul zasloužil a ani v té celé situaci neměl prsty, ta pachuť z toho, jak vyhrál, tu bude navždy,“ doplnil účastník tří závodů mistrovství světa F1.

Přestože Mercedes po závodě neuspěl se dvěma protesty, celá věc z pohledu Engeho nekončí. „Bude to mít dohru a nedivil bych se, kdyby to vyústilo v něco většího než jen odvolání. Nikdo by to ale samozřejmě nechtěl. Nedokážeme si představit, že by třeba Mercedes řekl, že v prostředí, kde není vyžadováno fair play všech zúčastněných, nechce dál pokračovat včetně svých motorů,“ uvedl Enge.

Zároveň je ale český jezdec zvědavý, zda se Hamilton zmobilizuje a v příštím roce se znovu pokusí o rekordní osmý titul. Do hry totiž vstoupí nejen nová pravidla, ale Brit bude mít také nového týmového kolegu v Georgi Russellovi. „Taky si asi dává otázku, zda to má zapotřebí, ale uvidíme v dalších měsících. Třeba si řekne, že s novým autem přichází nová výzva a půjde zkusit vyhrát osmý titul. Podle mě teď potřebují všichni čas, aby si vše probrali v hlavě,“ dodal Enge.