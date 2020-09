Salač po podařeném startu dojel ve Velké ceně Katalánska dvanáctý

Salačovi se v Barceloně po vydařené kvalifikace povedl i start a ze sedmé příčky se posunul na pátou. Několik kol jezdil v čelní skupině a po pádu adeptů na titul Alberta Arenase a Johna McPheeho po kolizi se dokonce na chvíli ocitl na pódiových příčkách. Poté ale český jezdec zpomalil a postupně se propadal.

Dvanáctým místem vyrovnal Salač druhý nejlepší výsledek v sezoně z Velké ceny Štýrska. Nejlepší umístění zaznamenal na úvod sezony před dlouhou koronavirovou pauzou v Kataru, kde dojel osmý.

„Měl jsem suprový start a snažil jsem se probojovat dopředu. Dařilo se mi, v jednu chvíli jsem byl i druhý, což se mi ještě v životě nepovedlo, byl to skvělý pocit. Pak mě předjel Binder a udělal jsem dvě malé chybky, předjelo mě víc jezdců a od poloviny závodu jsem se nemohl dostat před Raúla Fernándeze, který jel hodně neobvyklou stopu. Až v posledním kole se mi ho podařilo předjet. Dvanácté místo není moje nejlepší, ale myslím, že jsem předvedl super podívanou a ukázal, že na to mám a že sem patřím. A to je pro mě důležité,“ uvedl Salač v tiskové zprávě.

Na první vítězství v kariéře dosáhl v Barceloně Jihoafričan Darryn Binder a navázal na triumf bratra Brada v MotoGP v srpnové Velké ceně České republiky. Na pódium ho doprovodili Italové, Salačův týmový kolega Tony Arbolino a Denis Foggia.