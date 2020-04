Osud Barum rally je nejistý, jinde to zkusili alespoň virtuálně

„Na stole máme i variantu, že Barumka letos nebude, ale tímto směrem zatím nepřemýšlíme,“ poznamenal ředitel soutěže Miloslav Regner. „Přípravy jsme nepřerušili, naopak jsme aktivnější, než jsme v této fázi roku bývali. Chceme být nachystaní.“

Jedno je jisté. Přesun soutěže na podzim či zimu nepřipadá v úvahu. Už totiž nejsou volné termíny. Pokud by se Barumka nemohla uskutečnit na konci prázdnin, jubilejní 50. ročník by přišel na řadu až v příštím roce.

Zlínská soutěž patří mezi vrcholy mistrovství Evropy a pravidelně na Moravu přitáhne spoustu závodníků i diváků ze zahraničí. Jestliže by zůstaly hranice uzavřené i na konci prázdnin, nastává zásadní problém. „Pokud by nám bylo umožněno rallye odjet v souladu s tuzemskými opatřeními, je otázka, za jakých podmínek a zda vůbec by mohli přijet účastníci a diváci ze zahraničí,“ uvědomuje si Regner. „Není jasné, jak budou za nějaký čas vypadat omezení ohledně počtu lidí na hromadných sportovních akcích.“

Zatímco Barumka stále živí naději, jarní motoristické podniky v regionu už na pandemii doplatily. Nejoblíbenější jednodenní tuzemská soutěž Rallysprint Kopná byla bez náhrady zrušena. Na nový prázdninový termín zatím směřuje Kowax Valašská rally, která měla na začátku dubna otevírat domácí šampionát a prozatím byla odložena.

Pořadatelé Valašky se rozhodli soutěž uspořádat alespoň virtuálně. Zájem byl neuvěřitelný. Zúčastnilo se 555 závodníků. Byla mezi nimi nejen řada aktivních pilotů z Česka i zahraničí, ale samozřejmě i fanoušci a aktivní online hráči z celého světa. Jako platforma posloužila hra Richard Burns Rally. Všichni účastníci si museli poradit se závodem o délce 75,8 km a čtyřmi měřenými úseky – Sosnovou, Rakovou, Semetínem a Halenkovicemi, které zvládli dvakrát.

„Tak velký zájem mě překvapil,“ přiznal šéf pořadatelského týmu Valašské rally Jaromír Tomaštík. „Zároveň jsem moc rád, že se do závodu zapojila stará dobrá rallye garda,“ reagoval na účast zkušených soutěžáků Václava Pecha, Vojtěcha Štajfa, Martina Březíka či Miroslava Jakeše.

Jen pro pořádek: Zvítězil Polák Tomek Wach, z Čechů byl nejrychlejší celkově třetí Marek Peter. Z licencovaných závodníků si vedl nejlépe Slovák Pavol Spišák, jenž bral absolutně deváté místo.