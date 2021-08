Pochvala za Barumku i bez výhry. Cais dál míří mezi světovou elitu

„Erik by na svůj výkon měl být hrdý. Vidím ho na nejvyšším ze stupňů vítězů,“ vysekla poklonu největší zahraniční hvězda letošní Barum rally Andreas Mikkelsen z Norska, který třikrát skončil třetí v mistrovství světa.

Mladík z Fryštáku přitom začal závodit tak trochu proti vůli svého otce Miroslava, jenž dojel v roce 2005 na Barumce šestý. V mládí se věnoval sjezdu horských kol. Ale jakmile mu bylo osmnáct, zvítězila vůně závodního benzinu.

„Od začátku jsem věděl, že jednou bude tak dobrý. Potřeboval se vyjet, byla to jen otázka času,“ tvrdí Caisův týmový šéf Jaroslav Orsák, sám bývalý závodník. „Ale přiznám se, že to, co předváděl na Barumce a jak to předváděl, překvapilo i mě.“

Šestiletý plán

Společně (a také už ve shodě s otcem Miroslavem) naplánovali šestiletý program, který má vyvrcholit vstupem do mistrovství světa. Nyní jsou ve čtvrtém roce. „Jeho potenciál je obrovský,“ nepochybuje Orsák.

Erik Cais čelí zájmu médií na Barum Czech Rally Zlín.

Začali v roce 2018, a to hodně netradičně - v Belgii. Od začátku totiž věděli, že pokud se chtějí dostat až na nejvyšší scénu, nesmí se uzavřít na domácích tratích.

„Byl jsem u toho, když ještě předtím jel na okruhu v Kopřivnici poprvé v autě s rámem. Jezdil neskutečně,“ vzpomíná Caisův šéfinženýr a další důležitý člen týmu Jan Chovanec, který se s ním zná odmalička. „Sněžilo, dali jsme mu mokré gumy a on na konci dne trefil svodidla. Ale když jsem si v té břečce k němu sedl, cítil jsem, že to v něm je. Že auto ovládá.“

Caisův vývoj jde podle plánu, přestože covid ho poněkud zpomalil. Po dvou letech ve slabším autě přesedl do modelu R5, konkrétně do Fordu Fiesta. To už vedle něj seděla i Jindřiška Žáková, která nahradila Ondřeje Krajču.

Zároveň přišly první triumfy. Loni na lokálních soutěžích v Itálii a Polsku, letos na Kopné a v polském Rzeszowě na soutěži, která v minulosti bývala součástí mistrovství Evropy. „Tam mi blesklo hlavou, že bychom mohli být rychlí i na Barumce,“ přiznal Chovanec.

„Za chybu jsem draze zaplatil“

Ale to, co čerstvě 22letý mladík na trati předváděl, vyrazilo dech všem. V zákulisí padala slova o tom, že jde o největší senzaci v padesátileté historii Barum rally. Nic na tom nezměnila ani havárie v poslední rychlostní zkoušce, která jej připravila o putovní pohár.

Erik Cais s Jindřiškou Žákovou na Barum Czech Rally Zlín mířili k vítězství, ale havárie v poslední rychlostní zkoušce je připravila o zasloužené ovace.

Však spousta fanoušků pak tvrdila, že pro ně je vítězem.

„Udělal jsem chybu. Draze jsem za ni zaplatil. Všem vám moc děkuji za podporu. Byli jste úžasní. Váš Erik,“ reagoval Cais v pondělí v krátkém prohlášení.

I to ukazuje, jaký je. Inteligentní a pokorný. K tomu má cit v autě. „To má vypracované z kola. Dokáže doklouzat na centimetr přesně,“ upozornil Orsák. „Taky už si dokáže říct, co chce na autě udělat,“ dodal Chovanec. „Dřív jsem ho musel navádět, aby vnímal, proč nějaké věci děláme. Dnes si sám řekne, co chce.“

Caisův vzestup jde ruku v ruce s velkým počtem ostrých kilometrů. Jen pro letošek je v plánu 15 až 18 startů. Je přitom jasné, že naplnit rozpočet není jednoduché.

Cais má výhodu v tom, že jeho otec má úspěšnou firmu. Podporuje ho Autoklub České republiky a hlavně francouzský olejářský gigant Yacco, jehož logo zdobí plakáty dávných ročníků slavné Rally Monte Carlo.

„Když jsem jim ve Francii vylíčil šestiletý plán, všechno bylo zalité sluncem. Ale jen do té doby, než se zeptali, jaké má Erik výsledky. A já jim řekl, že skončil na kole a bude jezdit rally. Hleděli na mě jako na blázna,“ směje se Orsák. „Dali nám podporu jen z toho důvodu, že ještě nikdo za nimi nepřišel jednat o sponzoringu kluka, který ještě neseděl v autě a zrovna dodělal řidičák. Dnes to vykládají jako zajímavý příběh.“

Další krok – mistrovství světa

Závodník i lidé kolem něj si uvědomují, že jedna chyba, byť jej připravila o životní triumf, nemůže ovlivnit dlouhodobý cíl. Proto už v pondělí znovu usedl do závodního vozu a testoval. A proto se chystá v polovině října do Katalánska, aby poznal atmosféru mistrovství světa.

„Chceme, aby Erik okusil, že mistrovství světa je o den delší, náročnější, jsou tam dlouhé přejezdy,“ vysvětlil Orsák. V plánu už bylo dubnové Chorvatsko, jenže Caise zle zasáhl postcovidový syndrom. Dlouho trvalo, než se dal dohromady. „A hned pak vyhrál Kopnou, čím ukázal, jaké jsou jeho možnosti,“ pousmál se Orsák.

Tým řeší, aby talentovaný mladík po letošní ochutnávce v příštím roce naplno závodil v mistrovství světa v nižší kategorii s modelem R5. Záleží, zda se podaří naplnit rozpočet. „Když to nevyjde, zůstaneme v mistrovství Evropy. Ani jedna cesta není špatná,“ podotkl Orsák.

Ať už to pro rok 2022 dopadne jakkoliv, Cais má našlápnuto k tomu, aby na tratích světového šampionátu byla často k vidění česká vlajka. „Každý český jezdec sní o tom, že čeští fanoušci ho budou podporovat v mistrovství světa,“ připomněl Cais.