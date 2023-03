Galavečer v Jablonci nabídne fanouškům zápasy špičkových bojovníků

„Jde o galavečer bojových sportů, a to především K1, boxu a jako doplněk máme MMA,“ přibližuje za organizátory událost Martin Valenta.

Celkem nabídne program desítku zápasů. „Galavečer je postavený na domácích zápasnících, které vede Alois Škeřík ať už tady, v Praze nebo reprezentaci. Tím je zaručena ohromná úroveň zápasníků. Šanci ale dostanou i mladí,“ poodhaluje Valenta a upozorňuje, že organizátoři si dali záležet na férovosti klání. „Snažíme se, aby zápasy byly vyrovnané a nebyla to žádná fraška.“

Na diváky čekají boxerská klání, zhlédnou i stále populárnější MMA, ale především K1. „Jedná se o postojovou disciplínu, kde jsou povolené kopy, naopak nejsou povolené lokty a kopy do slabin a strhy na zem. Je to podobný sport jako thajský box. Jde o jednu z nejtvrdších disciplín vůbec,“ upozorňuje Valenta a poodhaluje, které souboje budou patřit k vrcholům události.

„Největším tahákem bude zápas o titul profesionálního mistra České republiky v K1, ve kterém Jakub Bakeš vyzve Martina Lorence. Je to okořeněné tím, že jsou oba v reprezentaci. Martin porazil Kubu asi před třemi lety ve finále na mistrovství republiky, takže půjde o odvetu. Jsem rád, že si to rozdají dva borci z české špičky.“

V hlavním předzápase večera se představí domácí Michaela Kerlehová, která se střetně se soupeřkou ze Slovenska.

„Míša má podle mě jedny z nejatraktivnějších zápasů vůbec. Patří do absolutní světové špičky,“ vyzdvihuje domácí borkyni Valenta. Nezapomenutelný bude podle něj i návrat Davida Vinše.

„Vrací se po delší době po zranění. U Davida je předpoklad, že by během roku až dvou měl jít do zápasu o český profesionální titul,“ míní Valenta a zve na další souboj. „Za liberecký oddíl BFC se představí Lukáš Cyprián. Hrozně šikovnej klučina, je i v reprezentaci. Byl tady i minulý rok, to ale prohrál s extra silným Polákem. Letos bude čelit soupeři z Maďarska.“

Program letošního, už sedmého ročníku začíná v Městské sportovní hale v 19 hodin.

„Je to hezké sportoviště, má to úroveň a zároveň je tam dobrá kapacita. Sportovci tam mají i dobré zázemí,“ zmiňuje Valenta a vysvětluje, jak se v minulosti zrodila myšlenka galavečeru bojových sportů. „Až na závody na kolech, které dělá Tomáš Slavík, tady moc akcí v okolí není. Bereme to i jako kulturní událost. Proto je každý ročník zaměřený na nějaké téma. V minulosti to byl například James Bond. Letos to jsou 30. léta. Doufám, že chlapi přijdou v obleku a klobouku, ženský v šatech. Přidá to akci noblesu,“ věří pořadatel.

Vstupenky do hlediště jsou stále k mání, a to na recepci městské haly, ve firmě Ruční mytí Jablonec, ve Fitness Corso a na základně Iron Fighters ve Smetanově ulici. V předprodeji stojí vstupenky 400 korun, na místě pak 450. Zato VIP sektor už je dlouho vyprodaný.

„Takový zájem jsme tu ještě neměli, což svědčí o tom, že už je to tradiční akce a kvalita jde nahoru. Zároveň vnímáme, že zájem o bojové sporty roste,“ dodává Martin Valenta.