Katka Smutná zabojuje, věří Bauer. Chce ji vidět druhou ve Ski Classics

Ženy vyrazily na 50kilometrovou trať jako první a o náročnosti profilu svědčí i fakt, že suverénka seriálu Britta Johanssonová Norgrenová vyrazila na lyžích namazaných stoupacím voskem a poprvé tak Reistadlopet neabsolvovala soupaž.

Hladké lyže naopak volila Lina Korsgrenová dotírající na Kateřinu Smutnou v celkovém pořadí seriálu. Obě lyžařky ale za českou závodnicí zaostaly, s náročnou tratí se naopak nejlépe popasovala Astrid Slindová, které před startem patřila čtvrtá příčka v celkovém pořadí. Švédka si o víkendu vítězstvím v závodě polepšila, Kateřina Smutná dojela osmá.

„Já jsem s umístěným spokojený, musím smeknout, jak bojovala. Už na první vrchařské prémii jsem viděl, že to Katce dneska úplně nechutná, přesto do poslední chvíle bojovala a dojela osmá, což se cení,“ komentoval výkon Smutné šéf týmu Lukáš Bauer, kterého potěšilo i jedenácté místo Roxane Lacroixové. „Navíc věřím, že Katka o druhé místo v celkovém pořadí ještě zabojuje v posledním závodě, že ji to nakopne.“

Umístění v první desítce vybojoval pro eD system Bauer Team také Alexis Jeannerod, který byl v průběhu Reistadlopetu hodně aktivní. Dlouho táhl už na desátém kilometru roztrhané mužské pole a poté figuroval ve vedoucí pětičlenné i následně devítičlenné skupince.

Ztrácet začal až v posledních kilometrech závodu, kdy ujela šestice lyžařů bojujících ve finiši o stupně vítězů. Ty obsadili muži v seriálu Visma Ski Classics běžně nestartující, v čele s Norem Gunnulfsenem, Alexis Jeannerod z eD system Bauer Teamu dojel na devátém místě a potřetí v řadě na Reistadlopetu vybojoval umístění v elitní desítce.

„Alexis potvrdil skvělou formu z Birkebeinerrennetu i francouzského mistrovství, kde bral minulý týden dva tituly. Drobnou krizi měl jen zhruba osm kilometrů před cílem, kvůli které odpadnul z hlavní skupiny. Deváté místo je ale super, bojoval parádně!“ radoval se Bauer a ocenil i sedmatřicáté místo Jana Šraila.

„Honza původně neměl startovat, nakonec zaskočil za absentujícího Ilju Černousova a vedl si dobře. Jako jediný z týmu jel na hladkých lyžích soupaž a vzhledem k náročnému profilu a jeho somatotypu zajel pěkný výsledek. Křest takhle náročnou tratí si prožil Jan Antolec, který vůbec nevěděl, do čeho jde. S výsledky týmu jsem dnes spokojený,“ hodnotil účinkování svých svěřenců Bauer.

Seriál Visma Ski Classics, ve kterém eD system Bauer Team útočí na celkové čtvrté místo mezi týmy, zakončí v sobotu 70kilometrový závod Ylläs-Levi ve Finsku.