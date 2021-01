Další norský lyžař má po sezoně: Kilde si při tréninku přetrhl vazy v koleni

Osmadvacetiletý Nor se zranil při pádu během tréninku superobřího slalomu v Reiteralmu. Bezprostředně poté se obával nejhoršího a následné vyšetření v Innsbrucku jeho předtuchu potvrdilo.

„Bál jsem se, že to tak dopadne. Ale jsem v dobrých rukou a mám kolem sebe spoustu zkušených lidí, takže to bude dobré. Štve mě to především kvůli tomu, že jsem v nejlepší formě svého života, ale vrátím se silný,“ uvedl v tiskovém prohlášení Kilde, jehož čeká operace.

V celkovém pořadí SP patří Kildemu druhé místo, vede hodnocení sjezdu a je druhý v super-G.

Norský tým přišel o dva přední lyžaře už v minulém týdnu v Adelbodenu. Zranění kolenních vazů vyřadilo vítěze obřího slalomu ze Söldenu Lucase Braathena i jeho reprezentačního kolegu Atleho Lie McGratha.