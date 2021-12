Kristoffersen předčil v obřím slalomu v Alta Badii lídra Odermatta

Závod SP v sjezdovém lyžování v Alta Badii (Itálie) Muži - obří slalom:

1. Kristoffersen (Nor.) 2:25,04 (1:12,22+1:12,82), 2. Odermatt (Švýc.) -0,31 (1:11,67+1:13,68), 3. Feller -0,37 (1:11,84+1:13,57), 4. Feurstein (oba Rak.) -0,58 (1:13,46+1:12,16), 5. De Aliprandini (It.) -0,69 (1:12,18+1:13,55), 6. Radamus (USA) -0,73 (1:11,95+1:13,82), 7. Murisier (Švýc.) -0,78 (1:12,26+1:13,56), 8. Windingstad (Nor.) -0,82 (1:12,46+1:13,40), 9. Zubčič (Chorv.) -0,93 (1:12,19+1:13,78), 10. Brennsteiner (Rak.) -0,95 (1:12,94+1:13,05). Průběžné pořadí obřího slalomu (po 3 z 8 závodů): 1. Odermatt 280 b., 2. Kristoffersen 163, 3. Pinturault (Fr.) 141, 4. Feller 136, 5. De Aliprandini 127, 6. Kranjec (Slovin.) 106. Průběžné pořadí SP (po 11 z 36 závodů): 1. Odermatt 533, 2. Mayer (Rak.) 405, 3. Kilde (Nor.) 329, 4. Kriechmayr (Rak.) 277, 5. Feuz (Švýc.) 255, 6. Kristoffersen 237.