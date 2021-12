Servisní kamion havaroval, účast českých lyžařů na SP v Davosu je ohrožena

O komplikacích pro tým kolem Michala Nováka, jenž se prosadil dvakrát na páté místo v olympijské sezoně, informovala reprezentace na Facebooku.

„Nejdůležitější je, že jsou všichni členové našeho servisního týmu v pořádku,“ uvedl ředitel úseku běžeckých disciplín SLČR Štěpán Kaliba.

V servisním náklaďáku jeli dva lidé, třetí byl v doprovodném vozidle. „Bohužel je náklaďák nepojízdný, celý den tak řešíme velmi komplikovanou logistickou operaci, abychom dokázali veškerý materiál i tým přesunout do Davosu. Na dalším závodě Světového poháru se představíme jen za vynaložení enormního úsilí celého realizačního týmu,“ řekl Kaliba.

Z Česka v úterý podle informací ČTK pro materiál odjely dvě dodávky a třetí, která byla v Německu na cestě do Davosu, změnila směr a míří také do Švédska. Ve středu nad ránem by mě být materiál přeskládaný a ve čtvrtek ráno by mohl být materiál i celý tým v Davosu.

Češi poprvé využili servisní náklaďák na lednové Tour de Ski. Je v něm aktuálně přibližně 500 párů lyží a dvě až tři tuny dalšího materiálu - vosky a podobně. Zároveň slouží i jako buňka pro přípravu lyží, což by se mělo dát nahradit využitím servisních buněk v dějišti závodů.

Světový pohár v Davosu začnou v sobotu sprinty. V neděli je na programu distanční závod volnou technikou.