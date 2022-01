Mizerovi nevyšlo Španělsko ani Německo, ale Norsko je mnohem lepší

„Když nevyšlo Španělsko, mrzelo mě to. Nakonec jsem rád, že to nedopadlo. Tahle nabídka je rozhodně lepší. V rozvoji mi pomůže více,“ těší se 21letý junák do Skandinávie.

Nadějný gólman vymění českou soutěž rovnou za prestižní Ligu šampionů, v níž má Elverum našlápnuto do osmifinále. A v norské lize k třetímu titulu v řadě a celkově šestému.

„Ligu mistrů sleduji dlouhodobě. Házená na téhle úrovni je silovější a rychlejší ve všech aspektech. Viděl jsem i zápasy Elverumu, prezentují se rychlou hrou,“ ví Mizera, že ho čeká házenkářský megaskok o několik pater.

„Když jsem se dozvěděl, že o mě mají zájem, překvapilo mě to. Elverum patří v nejlepším klubům v Evropě. Ani jsem nedoufal, že bych mohl získat takové první zahraniční angažmá,“ prohodil Mizera, který byl v roce 2019 vyhlášený českým talentem a nedávno poprvé chytal na Euru dospělých.

Byť ho Tomáš Mrkva pustil mezi tyče jen na několik okamžiků v zápasech s Bosnou a Hercegovinou a Švédskem, lednový šampionát v Bratislavě si užil. „Atmosféra byla skvělá. Jsem rád i za těch málo minut, které jsem dostal,“ podotkl.

Mizera má všechno před sebou. V reprezentaci by se jednou mohl stát nástupcem silné dvojice Galia-Mrkva. „Má potenciál to dokázat, ale je potřeba tomu podřídit úplně vše. Z české ligy se dostat někam jinam,“ radil mu Galia na mistrovství.

V té době se Mizerův transfer dotahoval do zdárného konce. „Měl jsem trochu zamotanou hlavu, ale pozitivně,“ přiznal první zuberský brankář na velké akci.

Přesun do Elverumu pomůže jemu a potenciálně také národnímu mužstvu. „Přestup do Norska mi jednoznačně doporučovali, abych se posunul a rozvíjel,“ zopakoval Mizera.

„Je to atletický typ, trochu mix Martina Galii a Andrease Palicky,“ komentuje jeho příchod trenér brankářů Elverumu Mats Olsson a kromě Galii zmiňuje i gólmana švédské reprezentace s českými kořeny. „Můžeme od něho čekat velkolepé zákroky.“

Do konce sezony je ještě bude předvádět v Zubří. „S áčkem jsem ještě nezískal žádnou extraligovou medaili, o to větší motivaci budu mít,“ pronesl Mizera, který předčasně ukončí dlouhodobý kontrakt s mateřským klubem.

Zubří však z jeho přestupu nezbohatne. Odstupné se podle informací MF DNES pohybuje v nižších řádech stovek tisíců korun.

„O peníze nešlo. Chtěli jsme Šimovi umožnit, aby udělal další krok ve své kariéře. Navíc přímý přestup k účastníkovi Ligy mistrů zvyšuje prestiž Zubří,“ uvedl manažer klubu Michal Balhárek.