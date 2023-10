Finále ožívá. Plzeňští házenkáři chtějí utnout karvinskou jízdu

„My musíme předvést takový výkon, abychom vůbec mohli pomýšlet na body. Když se to povede, pak mohou být dalším elementem fanoušci, kteří nám to mohou pomoci zlomit na naši stranu. Ale v první řadě je třeba odvést maximální a naprosto koncetrovaný výkon celých šedesát minut,“ uvědomuje si plzeňský trenér Petr Štochl.

Jeho tým má za sebou sérii tří venkovních vítězství, kterou „vyžehlil“ předchozí domácí remízu s FrýdkemMístkem. Postupně uspěl v Kopřivnici, Strakonicích a Jičíně. „Jsem spokojený s výhrami a z osmdesáti procent i s předvedenou hrou. Zbývajících dvacet nám uteklo,“ míní kouč. Mrzela ho ztráta koncentrace ve Strakonicích, kde tým vedl v poločase už o sedmnáct branek, pak trochu polevil. A ještě víc výpadek v Jičíně, kde domácí ve druhé půli smazali manko a chvíli vedli. „Tam už to bylo za hranou, to si nemůžeme dovolit. Ale mohla se projevit i únava. Máme nějaké hráče nemocné, další zraněné, odehráli jsme to na pár lidí. Šest bodů bereme,“ říká Štochl.

Ve středu si Plzeň ještě dojela na hřiště druholigových Úval pro pohodový postup ve třetím kole Českého poháru. Mimo hru jsou však stále dlouhodobí marodi Škvařil s Vinkelhöferem, další hráči se dávají do kupy během týdne. Nad některými visí otazník. „Přípravíme se nejlépe, jak umíme. Některé věci chceme sehrát trošku jinak, Karvinou lehce překvapit. Tyhle týmy spolu za poslední roky sehrály tolik zápasů, že nic velkého nachystat nelze. Ale jde o detaily v obraně i v útoku, které mohou rozhodnout. A jsem si jistý, že Karviná se pokusí o něco podobného,“ avizuje Štochl.

Karviná zatím letí extraligou sebevědomě, v šesti zápasech neztratila ani bod, střeleckou sílu má rovnoměrně rozloženou na všech postech. Teď se Talent tuhle jízdu pokusí zabrzdit. „Na takové zápasy se každý hráč těžší. Bude to mít náboj, Karviná je pro Plzeň specifický soupeř. Když jsem s nimi hrál loni se Strakonicemi, byli jsme jako outsider proti šampionovi. Věřím, že teď to bude jiné,“ hlásí plzeňská spojka Leonard Kaplan.

Mistr chce rivala doma zlomit.