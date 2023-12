Podzim byl lepší, než jsem čekal, míní plzeňský trenér Štochl

A zápas měl také charitativní podtext. Domácí nastoupili ve speciální sadě zeleno-žlutých dresů, výtěžek z jejich dražby na sociálních sítích klubu poputuje na konto projektu Díky dětem.

„Určitě budu také přihazovat. Za mě jsou to zajímavé barvy a musím říci, že ve skutečnosti vypadají o hodně lépe než na fotkách. Určitě jsme byli na hřišti vidět,“ usmíval se Nový. „Každá koruna pomůže a když se částka vyšplhá do vyšších tisícovek, budeme jedině rádi,“ vzkázal 23letý pivot.

Talent po šestnácti odehraných kolech drží v tabulce jednobodový náskok před Karvinou, třetí Brno už má na lídra šestibodový odstup. Znovu se tak v nejvyšší soutěži přetahují hegemoni posledních let.

„Jsem spokojený nejen při pohledu na tabulku, ale také pro to, že jsme po většinu podzimu předváděli kvalitní výkony. Jsou ještě o kousek lepší, než jsem očekával,“ prohlásil plzeňský trenér Petr Štochl.

V posledním duelu musel nasadit hodně pestrou sestavu, řada hráčů totiž ulehla s nemocí. „Něco nám vlétlo do kabiny, skolilo to nejen hráče, ale i trenérského kolegu Jirku Hynka a vedoucího týmu Standu Raizla. Nastoupili dorostenci, pro některé to byl první zápas v extralize a dostali v něm prostor. Mám radost, že i v tak obměněné sestavě jsme zápas proti soupeři, v němž se body čekaly, zvládli bez větších potíží a v poklidném tempu,“ konstatoval Štochl.

Momentka ze zápasu Plzeň - Strakonice

V plánu měl s týmem ještě pár dnů trénovat, než hráči dostanou volno, ale vše se bude odvíjet od zdravotního stavu. „Každopádně vím, kdy začne příprava na další část sezony, hned v pondělí 2. ledna,“ hlásil kouč Talentu.

„Pauzu už všichni potřebujeme, bylo toho hodně a odpočinout si chvíli i od sebe nebude na škodu. Teď zrelaxovat a po Vánocích se do toho zase vrhneme,“ líčil Nový.

Žádný třesk v kádru se v Plzni nečeká. „Sahat během sezony do týmu je otázkou peněz a také toho, aby si vše sedlo. Nic velkého neplánujeme, ale uvidíme. Pro mě je zásadní, abych mohl s týmem pracovat a dokázal hráče výkonnostně posunout, to je úkol nás trenérů,“ konstatoval Štochl.