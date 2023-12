Sedá si to docela rychle, hlásí pivot plzeňských házenkářů Nový

„Myslím, že si to sedá docela rychle, osobně jsem to čekal pomalejší,“ svěřil se třiadvacetiletý Nový po posledním podzimním duelu, v němž Talentu osmi góly pomohl k výhře právě nad Strakonicemi.

Jaký tedy byl první půlrok v Plzni?

Samozřejmě jsou tam ještě nedostatky, hlavně od nás nových kluků, kteří do týmu přišli. Chybí tam ještě lepší načasování, správná chemie s kluky. Musí se to ještě doladit. Ale hodnotím ho velmi dobře.

Poslední dva zápasy chyběl v sestavě ostřílený Jakub Šindelář, cítil jste na sobě větší tlak?

Takový matador vždycky schází, Kuba je náš pilíř, hlavně v obraně. Dokáže zvednout celou hru, vyhecovat nás, vzadu to kočírovat a k tomu je to jeden z nejlepších střelců. Vždycky je ztráta, když schází. Ale také si musí někdy odpočinout.

Co vám ještě chybí k tomu, abyste dorostl do jeho kvalit?

Zkušenosti, přehled ve hře. Vpředu jsem si občas nejistý. Stane se, že mi vypadnou z hlavy signály nebo se mi slijí dohromady, na tom musím zapracovat. Nahradit Kubu je strašně těžký úkol, hraje tady spoustu let, s kluky je sehraný. Chce to čas a tvrdou práci.

Jste zároveň státní zaměstnanec, dá se to skloubit s házenou?

Nemůžu stihnout všechny tréninky, pracovní vytížení mi to nedovoluje. Ale snažím se vše zařizovat, jak jen to jde. I když jsou občas situace, kdy toho mám plné brýle.

Zalitoval jste někdy návratu?

To určitě ne. Chtěl jsem házené dát víc, než to bylo možné ve Strakonicích. To se mi v Plzni daří. Jak počtem tréninků, tak vším ostatním. Mohu z toho jen těžit.

Těší vás hodně, že v extralize přezimujete na první příčce?

Vždycky je dobré odpočívat na prvním fleku. Teď se pokusím zrelaxovat, na chvíli vypnout. A po Vánocích do toho vlétneme znovu. Hlavně, ať se všichni uzdravíme a jsme stoprocentně připravení.