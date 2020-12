Ubránit Jonssona a Motla bylo klíčové, mínil plzeňský gólman Herajt

„Věřím, že forma nám vydrží i po Novém roce a ještě bude stoupat,“ hlásil čtyřiadvacetiletý brankář po třetí výhře Talentu v řadě. „Po pauze nás čeká v rychlém sledu Nové Veselí a hlavně Karviná. Tam je třeba vyhrát, abychom se dostali v tabulce zase výš. Doufám, že přes Vánoce si všichni odpočineme a pak do toho půjdeme ještě s větší energií,“ plánoval Herajt, člen širšího kádru české reprezentace.

Výhra rozdílem jedenácti branek byla velmi dobrá rozlučka s letošním rokem, že?

Měli jsme i zvláštní motivaci. Za každý získaný bod v posledních dvou zápasech jsme měli od trenérů slíbeno, že nám uberou jeden trénink v hale mezi Vánocemi a Silvestrem. Vyhráli jsme v Kopřivnici i nad Lovosicemi, takže budeme doma plnit jen individuální plán. To mě těší. (úsměv)

Užijete si tak víc Vánoce?

Poslední dobou moc volna nemám. Takže jsem rád, že si o svátcích jen zaběhám, zaposiluji. Ale jinak to bude klidná doba. A bude čas na pořádného Ježíška.

Proti Lovosicím jste šel do branky od druhého poločasu, kdy jste vystřídal parťáka Karla Šmída. S jakými úkoly?

Tak jednak toho chytit co nejvíc. A s klukama jsme si v poločase znovu zdůrazňovali, jak bránit jejich střelce Jonssona. Jeho a Jirku Motla jsme chtěli pokrýt od začátku, ale v první půli se to nedařilo tak, jak jsme chtěli. Druhý poločas už se nám povedl skvěle, oba tam měli jen pár střel, to byl nejdůležitější krok k úspěchu.

V prvním poločase vám levoruký Švéd sypal jeden gól za druhým. Jak jste to prožíval na lavičce?

Snažil jsem se ho sledovat. Zjistit nějaký systém, podle kterého ten den střílí, jaké zakončení má rád. Ale u něj to není moc reálné poznat, i když nějaké návyky má. Musím říci, má obrovskou sílu ve hře jeden na jednoho. Pak to hodí na bránu a i když střelu chytnete, je z toho stejně devítka. To je pro gólmana trošku ubíjející.

Nakonec jste ale našli způsob, jak ho ubránit, ve druhé půli se prakticky neprosadil.

Trenér Hynek nám o přestávce říkal, že mu nesmíme chodit v obraně na tělo, ale rovnou na ruku. Když s ním jdete tělo na tělo, s jeho silou mu je to bylo prakticky jedno, razanci střely má pořád stejnou. Takže ho musíte zastavit už tlakem na ruku, aby nemohl střílet. A když už vystřelí, i když je faulovaný, střely jdou většinou dolů. Tam jsem si to snažil pokrýt.

Už 27. prosince se v Zubří sejde český národní tým, vrcholí příprava na lednové mistrovství světa v Egyptě. V nominaci figurujete jako náhradník, doufáte, že se ještě posunete výš?

Naděje tam nějaká je, ale rozhodně ne moc velká. Musel by se někdo z kluků zranit, což nikomu nepřeju. Ale když to přijde, samozřejmě bych se na sraz moc rád podíval a snažil se tam ukázat v co nejlepším světle. Třeba by se mi to hodně povedlo a pak bude na trenérech, jak tým poskládají.