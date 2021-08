Písecké házenkářky si zpestří sezonu startem v Evropském poháru

A zabralo to. Jihočešky v závěru uplynulého ročníku Interligy v play down ani jednou neprohrály a páté místo urvaly. „Potkáme se zase s jinými týmy, je to lákavé. Bereme to i jako zážitek a takový benefit. Finančně bychom to měli snad pokrýt,“ myslí si trenérka.

Na postup do evropských pohárů mají běžně nárok čtyři nejlepší české týmy, někdy i ten pátý. A protože se možnosti tentokrát zřekly některé celky z popředí, výjimku dostal i celkově poslední Hodonín.

Písek už zná svého soupeře. Ve dvojzápase druhého kola systémem doma – venku vyzve bosenský HRK Grude. „Týmy z bývalé Jugoslávie bývají šikovné na míči a technické. Grude bylo třetí v minulém ročníku tamní soutěže. Ale ještě máme dost času je podrobně nastudovat,“ uvědomuje si Hromádková.

V osudí byly i zajímavější destinace z celé Evropy. „Na dovolenou bych našla i lepší země. Ale není to tragédie ani na cestu. Nebude to o moc horší než do slovenských Michalovců, kam v sezoně jezdíme. Když projdeme dál, může nás čekat někdo atraktivnější,“ navrhuje.

Hromádková bude u týmu pokračovat, přestože přemýšlela o konci svého působení. „Domluvili jsme se na další sezonu. Jsem u týmu ráda, i pro mě je pohár nový impulz. Mám v sobě, že jsem ještě nesplnila s týmem to, s čím jsem do toho šla. Chci ho posunout do play off. Chemie mezi námi funguje, ještě není čas skončit,“ objasňuje.

Dál než na příští ročník se však nedívá. „Dcera jde do jeslí, začnu pracovat, takže nechci řešit dlouhodobé smlouvy. Uvidíme, jak to půjde. Po roce se znovu pobavíme,“ doplňuje.

Sezona začne v září

Hráčky v létě nabírají kondici, atletickou část přípravy řeší s kouči Jiřím Merglem a Františkem Stehlíkem. Postupně se přidají i klasické házenkářské tréninky.

Písek čekají i přípravné zápasy. Na dvoudenním turnaji 12. a 13. srpna v Olomouci vyzvou místní tým, slovenskou Šaľu a polský celek Chorzów, jenž bude nováčkem Interligy.

Ze soustředění na začátku druhé půlky srpna ve Štědroníně nedaleko Písku si Jihočešky odskočí na přípravu s prvoligovými Hostivicemi, s nimiž se utkají ještě v odvetě. Interligu zahájí 4. září doma proti slovenské Šaľe. Soutěž bude čítat 14 týmů, o dva víc než loni. Nováčkem je kromě Chorzówa ještě slovenská Stúpava a český Kynžvart. Pokračovat nebude Prešov. „Polský tým je asi sto kilometrů od Ostravy, na to jsme zvyklé,“ hořce se pousměje trenérka.

Systém však zůstává stejný. Po základní části se týmy rozdělí dle národností, první čtyři české budou hrát o titul, zbylá pětice o záchranu.

Kádr výběru Hromádkové se příliš nezměnil, spíše se stabilizoval. „Udrželi jsme jádro. Mrzí nás, že se o rok odložil návrat Hanky Kvášové. Do přípravy se s námi zapojila brankářka Eva Bezpalcová z Mostu, která na jihu žije. Uvidíme, jestli se domluvíme dál,“ popisuje.

V Písku už nepočítají s Barborou Olšovou, která ukončila kariéru. Mimo je zraněná Veronika Benešová. U dalších hráček zůstává otazník, jak se jim sport povede skloubit se školou a prací. K celku se připojí i nadějné dorostenky. „Věřím, že se nám povede příprava a dokážeme vylepšit naše výkony. Víme, na co máme a že házenou hrát umíme. Snad se nám vyhne i covid, který nás loni hodně zabrzdil,“ uzavírá Hromádková.