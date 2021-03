Kvůli nestabilním výkonům přišly písecké házenkářky o play off

Posledním příkladem je středeční duel se Zlínem, tedy s týmem, který je v tabulce za Jihočeškami. Jenže místo výhry, která by zajistila naději pro závěrečná kola, nastal ve druhém poločase velký výpadek, po kterém soupeřky vyhrály 33:23.

„Začátek nevypadal úplně špatně. Bylo to vyrovnané utkání. Využít ještě další šance, mohlo to být jiné,“ popisuje písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Vyrovnaný stav 15:15 po prvním poločase dával šanci oběma týmům. Po změně stran však byla hra zcela v režii hostujícího týmu, který rozhodl v rozmezí osmi minut, kdy domácí nedaly ani gól. „Předvedly jsme herní kolaps. Nechaly jsme se zdeptat tím, že se nám nedaří. Na hřišti nebyl nikdo, kdo by zavelel a strhl ostatní,“ lituje.

V písecké obloukové hale byla slyšet hlavně Hromádková, ale ani její snaha ke zlepšení nevedla. „Nevím, čím to může být. Sama o tom přemýšlím. Nefungovala nám obrana, holky si pak nevěřily, střílely jsme z nepřipravených pozic a naše hra se úplně rozložila. Prohrát se dá, ale musíte mít alespoň dobrý pocit z výkonu. To my neměly,“ tvrdí.

Nevyrovnané výkony a výpadky se opakují. „Mrzí mě, že nemáme stabilní výkonnost. Hrajeme rovnocenné zápasy s týmy z popředí tabulky, ale pak propadneme, když máme zvítězit,“ srovnává.

Trenérka se nechce vymlouvat ani na karanténu, po které její tým do posledního zápasu vstoupil. I Písku covid několikrát v sezoně zkřížil plány. „Chybí nám tři hráčky kvůli zranění nebo covidu. Ale ani Zlín nebyl kompletní. K této době a sezoně to patří,“ uvádí.

Pohled na tabulku je tak pro Jihočešky neúprosný. Jsou osmé, na šestou Porubu, která drží poslední postupové místo do českého play off, ztrácí sedm bodů, což je při dvoubodové odměně za výhru prakticky neřešitelná porce. Písek by musel všechny čtyři zbývající duely vyhrát a Ostravanky vše prohrát. „To asi není reálné. Máme těžké soupeře, navíc i Poruba určitě něco uhraje. Samy jsme si šance zahodily. Poztrácely jsme zápasy s Plzní, s Prešovem a další. Prohra se Zlínem, to byla poslední kapka,“ přiznává Hromádková.



Vrátí se hvězda Kvášová?

Aktuálně v jejím týmu převažuje zklamání, tragédie to však není. Vždyť jsou to stále jen dva roky zpátky, co Jihočešky bojovaly o holou záchranu v nejvyšší soutěži. „Interliga se hodně vyrovnala. Byly jsme svázané, když jsme měly vyhrát. Ale kolikrát jsme odehrály hezké zápasy,“ bilancuje.

V posledních čtyřech duelech tak písecké házenkářky chtějí uhrát co nejvíce bodů a zlepšit si vlastní pocity. „Chceme skončit s hlavou nahoře,“ ujišťuje koučka. Další duel její celek čeká příští sobotu ve slovenské Šaľe, pak přivítá Dunajskou Stredu, pojede na Slavii a sezonu zřejmě uzavře doma s Michalovcemi.

Klub musí myslet i na další ročník. Brzy by se mělo jednat o složení týmu. Hromádková si přeje, aby zůstal pohromadě a doplnil se. Nabízí se třeba návrat hvězdné Hany Kvášové. „Určitě je to varianta. Hanka ve Francii končí, půjde do Čech, ale zatím neví kam. Byla bych ráda, kdyby to bylo k nám,“ uzavírá.