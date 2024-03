Trenér Plzně: Nemám rád spekulace, na titul se nedívám. Zásadní je Frýdek-Místek

„To už snad není ani historie, ale hluboká minulost,“ usmívá se Štochl. „Tehdy byl Frýdek jedním z lídrů soutěže, s námi a Karvinou se přetahoval o čelo. Ani stadion, kde se ve Frýdku hrávalo, už nestojí,“ vzpomíná sedmačtyřicetiletý kouč Talent týmu Plzeňského kraje.

Co ta dvě letošní remízová utkání naznačila směrem ke čtvrtfinále play off?

To se uvidí. V obou jsme měli problém s jejich hrou v útoku v sedmi hráčích. Očekávám, že s tím přijedou do Plzně znovu, a doufám, že my se na to lépe připravíme.

Lze se na to připravit? Soupeř má v útoku o jednoho hráče víc.

Lze. A ve většině ostatních utkání jsme s tím větší problém neměli. Ve Frýdku je to trochu specifické, rozhodující situace rozehrává Sláva Mlotek a ty přesilové situace má velmi dobře zvládnuté. S tím se musíme popasovat lépe než v základní části a věřím, že se to povede.

Frýdek má zároveň v kádru dvacetiletého Alexandra Moješcika, se 158 trefami nejlepšího střelce základní části. Jak ho ubránit?

To je další věc. Saša se rozehrál k výborným výkonům, první sezonu v kariéře se takto výrazně prosazuje. Začíná brát zodpovědnost na sebe, čímž se hra Frýdku trochu změnila. Nějaké góly nám určitě dá, ale věřím, že budeme schopni jeho i Mlotka eliminovat.

Věříte, že vaše ofenziva je silnější než soupeře?

Zásadní problém s tím, abychom se proti nim dostávali do střeleckých možností, nevidím. Naším problémem někdy byla produktivita, což se netýkalo jen zápasů s Frýdkem. Na tom jsme se snažili zapracovat.

Je velká výhoda, že úvodní dva duely hrajete doma?

Je to obrovská výhoda, ale zároveň je potřeba toho využít. To, že se nám Frýdek ještě letos nepodařilo porazit, by mělo být samo o sobě pro hráče alarmující, aby vůbec nic nepodcenili. Pokud odvedeme výkon, na který máme, věřím, že dokážeme obě utkání zvládnout, že využijeme domácího prostředí a podpory našich skvělých fanoušků k tomu, abychom do Frýdku jeli za stavu 2:0 na zápasy.

Dal se tým zdravotně během reprezentační pauzy dohromady?

Rád bych chtěl říci, že vrásky na čele nemám. Ale úplně tak to není. Nicméně zcela jistě se budeme moci objevit v silnější sestavě, než tomu bylo v posledních kolech základní části.

Začíná cesta za obhajobou mistrovského titulu. Co bude potřeba k tomu, aby se zdařila?

Takhle se na to nekoukám, to je příliš daleko. Zásadní je pro mě Frýdek-Místek. Nejprve nedělní zápas, pak ten pondělní. Žádné spekulace a výhledy do budoucna se nikdy nevyplatily a nemám je rád.