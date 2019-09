Trenér házenkářek Bašný nominoval na úvod kvalifikace ME zkušený tým

Házenkářky se v Olomouci sejdou v neděli 22. září, času na společnou přípravu tak nebude mnoho.

„Některé hráčky, které ještě v neděli v klubu hrají, dorazí dokonce až v pondělí kolem poledne. Na přípravu na zápas tak budeme mít asi jen dva tréninky. Není proto možné zapojit nové hráčky do celé koncepce a organizace hry,“ uvedl Bašný v tiskové zprávě.

Z každé kvalifikační skupiny postoupí na šampionát do Dánska a Norska dva celky. Kvalifikace bude pokračovat dvěma zápasy na konci března 2020, vyvrcholí pak v květnu.

Všechny nominované reprezentantky jsou podle něj v dobrém zdravotním stavu a ve formě. „Jediná hráčka, která momentálně ještě není k dispozici, je Hela Ryšánková, která po únorové operaci už začala s fyzickou přípravou, ale ještě ne s házenkářskou. Tu by měla zahájit v září. Drobné potíže ještě hlásila Jana Knedlíková, která si udělala výron v kotníku, ale do srazu by měla být v pořádku,“ poznamenal kouč.

Ve skupině, kterou doplňuje Švédsko, by Portugalsko mělo teoreticky být nejslabším protivníkem.

„Na první pohled se jeví jako nejslabší, ale letní výsledky všech juniorských a dorosteneckých výběrů Portugalska ukázaly, že házená v Portugalsku má vzestupnou tendenci a prožívá jakýsi boom. Je tam spousta hráček, které hrají v zahraničních ligách, družstvo má velkou kvalitu a jeho předvedená hra byla lepší než výsledky,“ řekl Bašný.