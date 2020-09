Pauza házenkářům Jičína neuškodila, Maloměřice po parádním výkonu roznesli

Svěřenci trenérů Petra Mašáta a Aleše Babáka vstupovali do utkání po delší pauze, když v druhém kole měla na východ Čech dorazit pražská Dukla, ale kvůli výskytu nákazy covid-19 u jednoho z hráčů soupeře byl duel odložen. Jičín tak stále na domácí premiéru v nové sezoně čeká.

Výkon v Brně však musel potěšit všechny jičínské příznivce i na dálku. Ronal do utkání vstoupil přímo znamenitě a v 5. minutě vedl 5:0. Domácí sice snížili, ale další série pěti gólů je dostala do kolen. Jičín už o poločase vedl o šest branek 14:8. Svoje skóre navyšoval i po změně stran, nakonec vyhrál o čtrnáct branek a do extraligové tabulky zapsal první dva zasloužené body, když po těsné prohře v úvodním kole s Karvinou, druhý venkovní zápas jednoznačně ovládl.

V utkání se střelecky dařilo Martinu Kovaříkovi, který nasázel do sítě Maloměřic sedm branek. Po čtyřech gólech v utkání zaznamenali Hlava, Krahulec a Miľko.

„Maloměřice předtím odehrály dva kvalitní zápasy, takže jsme nevěděli, co můžeme od soupeře očekávat, nám se však podařilo navázat na povedený druhý poločas s Karvinou a zaslouženě jsme vyhráli,“ uvedl hráč Jičína David Krahulec. V dalším kole budou hrát východočeši znovu venku, když zavítají na palubovku Nového Veselí. Tomu se začátek sezony příliš nepovedl, když nejprve prohrálo vysoko 22:31 v Lovosicích a následně porazilo doma právě Maloměřice jen těsně 25:22. Je však ve hvězdách, jestli se utkání příští sobotu kvůli koronaviru odehraje.