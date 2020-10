Jičín hostí házenkáře Hranic. Může to být už boj o play off

Soupeř Ronalu má na svém kontě sice jenom dva body, ale výkon předvedl na úvod sezony solidní. „Hranice do letošní sezony vstoupily poměrně dobře. Ze tří odehraných zápasů sice získaly pouze dva body výhrou nad Maloměřicemi, avšak dokázaly potrápit i dva aspiranty na titul, tedy Plzeň a Karvinou,“ říká hráč jičínského Ronalu Jiří Dolejší.

To Východočeši mají na svém kontě tři body, stejně jako Hranice dokázaly porazit Maloměřice a v úterní dohrávce na domácí palubovce remizovali 24:24 s pražskou Duklou. V zápase sahali i po vítězství, ale Pražané dokázali v poslední vteřině vyrovnat, a tak nakonec došlo ke spravedlivé dělbě bodů.

V sobotu to však bude o úplně jiný zápas. Oba týmy chtějí bojovat především o postup do play off, proto půjde o hodně. „Očekávám souboj o velice cenné body, které mohou na konci sezony rozhodovat o tom, kdo se dostane do play off a kdo nikoliv. Pokud to chceme být my, kdo se tam dostane, nesmíme si vzhledem k vyrovnanosti soutěže dovolit doma ztrácet body. Doufám, že nás diváci znovu přijdou podpořit v hojném počtu a poženou nás za vítězstvím,“ věří Dolejší.

A právě fanoušci budou mít možná poslední příležitost podpořit svůj tým. Od pondělí totiž začíná platit nouzový stav a podle jednoho z opatření se minimálně čtrnáct dní bude hrát bez fanoušků. V Jičíně se proto dá očekávat solidní divácká návštěva. Pro fanoušky platí, že během celého utkání musí mít zakrytá ústa a nos.