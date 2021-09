Podpoř svou házenkářku! Most se podělí o vstupné s hráčkami

S Michalovcemi to díky posile bude vyhecované Tatiana Šutranová (vlevo) v dresu Prešova Jako zelenáč k házenkářkám Mostu vzhlížela, teď se má Tatiana Šutranová sama stát oporou Andělů v házenkářské interlize. „Pamatuju, když za Most hrála Petra Beňušková a další hvězdy. A teď mám sama možnost být v nejlepším družstvu interligy,“ musí se štípnout talentovaná hráčka, která přišla na sever Čech z Prešova. „Dosud jsem hrála jen tam a také jsem studovala vysokou školu. Teď mám dostudováno, a tak jsem se rozhodla, že moje cesta povede k házené, ideálně do družstva, kde bych se mohla věnovat jen házené. Most mi takovou možnost dal, beru to jako velkou výzvu. Bude to moje první angažmá v zahraničí, i když zůstávám v interlize,“ těší se Šutranová. Námluvy s Anděly začaly už před dvěma lety, až teď si ale Most s devátou nejlepší střelkyní letošní interligy plácnul. Konkurenční Michalovce ostrouhaly, byť se Šutranovou rovněž snažily zlákat. „Doteď pro nás byly Michalovce klasický soupeř, ale tím, že přichází Tatiana, to bude pořádně vyhecované,“ očekává mostecký šéf Rudolf Jung. Šutranová vystudovala pedagogickou fakultu, obor angličtina – tělocvik. I to v Mostě uplatní. „Bude pracovat i s mládeží, pedagogickou praxi neztratí, bude ve skupině okolo další Slovenky Lucie Mikulčíkové, která trénuje naše nejmladší kategorie. Tatiana bude mít výhodu, že děti díky Lucce už vědí, co je lopta,“ směje se Jung.