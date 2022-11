Házenkářky Mostu rozdrtily lídra. To nejlepší ale přijde, tvrdí nový trenér

„Nejdůležitější je, aby tým pracoval. A dneska pracoval, jak měl,“ pochvaloval si Hanus, jeden z rovnocenné trenérské dvojice. „Výborný návrat do obrany, obrana agresivní, v útoku nemám co vytknout. Zápas se holkám povedl a budeme pracovat dál na tom, aby byly lepší a lepší. A aby navázaly na výkony z úvodu sezony a z té loňské.“

Most v minulém týdnu odvolal polského kouče Adriana Struzika, pod nímž Černí andělé v interlize nečekaně nasbírali po jedné porážce a remíze. A navíc v Lize mistryň prohrávaly o dvě třídy. Teď sami o třídu předčili slovenského lídra.

„Rozhodla šířka kádru, my měli zdravotní problémy. V průběhu dvou týdnů jsme přišli o tři spojky, ještě den před zápasem nám onemocněla další hráčka,“ uvedl trenér hostů Peter Pčola. „Pro diváky to byl pěkný zápas, jen mě mrzí, že před takovou návštěvou jsme nebyli déle ve hře. Musím uznat, že soupeř byl lepší.“

Devítinásobné české šampionky z Mostu nedaly Šaĺe šanci. Po první půli vedly o čtyři góly, ve druhé navýšily náskok až plus jedenáct a fanoušci bouřili. „Začaly jsme bojoval a hrály jsme týmově. To i dřív, jen jsme měly výpadky, kdy to některá chtěla vzít na sebe,“ řekla mostecká opora Michaela Holanová. „Šlágr jsme nečekaně zvládly dobře. Před zápasem si nikdo nevěřil, že výsledek bude až takový, nás samotné nás to překvapilo. Dobré jsme bránily, Domča Müllnerová v bráně toho hodně pochytala a my mohly chodit do rychlých protiútoků, což nám vyhovuje víc než útočit do postavené obrany.“

Hanus po zápase tvrdil: „Nebyl to náš nejlepší výkon v sezoně, protože věřím, že ty nejlepší teprve přijdou. A všechno je o holkách, ani ne tak o nás trenérech. My jim můžeme pomoct, ale ony musí pochopit, že na hřišti si to řídí samy.“

V sobotu čeká na Most vrchol v Lize mistryň, do chomutovského azylu dorazí norský Kristiansand. Za obhájce prvenství nastoupí i české duo Markéta Jeřábková – Jana Knedlíková.

DHK Baník Most : HK Slovan Duslo Šaľa 35:24 (16:12) Góly:

3. Holanová,6. Cholevová,6. Cholevová,7. Eksteinová,9. Stříšková,13. Andrýsková,13. Eksteinová,14. Stříšková,15. Andrýsková,17. Stříšková,18. Eksteinová,20. Andrýsková,21. Holanová,32. Andrýsková,33. Mikulášková,34. Holanová,35. Holanová,35. Cholevová,38. Stříšková,40. Šutranová,42. Cholevová,45. Cholevová,47. Šponéová,48. Šutranová,51. Andrýsková,51. Mikulčík,52. Somionka,55. Šponéová,55. Mikulčík,58. A. Pokorná,59. Šutranová,59. Mikulčík Góly:

3. Ščipová,11. B. Königová,16. Ušiaková,20. Ščipová,20. B. Königová,24. Ščipová,35. Pócsíková,42. Ušiaková,43. Tulipánová,45. Šalatová,46. Takáčová,48. Vargová,52. Ušiaková,53. Ščipová,54. Pócsíková,57. Ščipová Sestavy:

Janssenová, Müllnerová – Holanová, Stříšková, Andrýsková, Šutranová, A. Pokorná, Mikulčík, Řádová, Cholevová, Eksteinová, Šponéová, Poláková, Kroftová, Somionka, Mikulášková. Sestavy:

Furgaláková, Kusyová, Vorzáčková – Takáčová, Vargová, B. Königová, Pócsíková, Ščipová, Šalatová, Ušiaková, Tulipánová, Pastoreková, Somogyiová, Pálová, Varjassiová, Ratvajská. Červené karty:

53. Somionka Červené karty:

Rozhodčí: Bareš – Uhlíř

DHC Slavia Praha : DHC Sokol Poruba 38:18 (20:7) Góly:

1. Vostárková,2. Zimová,6. Vostárková,8. Míšová,8. Míšová,10. Vostárková,11. Franková,13. Zimová,14. Míšová,14. Franková,15. Weisenbilderová,17. Míšová,19. Jestříbková,20. Holeňáková,22. Holeňáková,23. Motejlová,24. Kudláčková,25. Holeňáková,30. Motejlová,30. Holeňáková,31. Míšová,31. Zimová,34. Míšová,35. Míšová,36. Zimová,38. Franková,40. Míšová,43. Franková,43. Zimová,46. Vostárková,48. A. Novotná,53. Motejlová,54. Švihnosová,56. Holečková,56. Švihnosová,58. Švihnosová Góly:

13. Dybalová,17. Hiraldová,18. Kr. Rajová,21. Šmidáková,23. Prašivková,25. Ritzová,34. Prašivková,38. Kr. Rajová,40. Prašivková,41. Šmidáková,47. Vachtarčíková,52. Misková,57. Farářová,58. Farářová Sestavy:

Malá, Kudláčková – Holečková, Franková, Motejlová, Koubová, Vostárková, A. Novotná, Holeňáková, V. Fryčáková, Zimová, Míšová, Weisenbilderová, Švihnosová, Vavroušková, Jestříbková. Sestavy:

Wizurová, Hřebejková – Dybalová, Ka. Rajová, Farářová, Misková, Vachtarčíková, Prašivková, Bestová, Šmidáková, Hiraldová, Feldmannová, Kr. Rajová, Ritzová. Rozhodčí: Beňuš, Háza Počet diváků: 103

Házená Kynžvart : DHK Zora Olomouc 24:26 (9:14) Góly:

2. K. Königová,6. Božovićová,9. Patrnčiáková,10. Patrnčiáková,16. K. Königová,18. Tesařová,19. Dvořáková,22. Vávrová,30. Božovićová,35. Dvořáková,38. Patrnčiáková,41. K. Königová,44. K. Königová,46. Vávrová,46. Dresslerová,46. Bezrukovová,51. Tesařová,52. Bezrukovová,54. Bezrukovová,55. Dvořáková,57. Dvořáková,59. Dvořáková,60. Dvořáková Góly:

2. Možíšová,5. Kuxová,14. K. Kubálková,15. Jansová,16. K. Kubálková,16. Jansová,20. Smějová,21. Jansová,23. Smějová,25. Závišková,30. Možíšová,34. Přikrylová,35. Machačová,36. Machačová,39. Machačová,40. Jansová,42. K. Kubálková,47. Závišková,51. Přikrylová,53. Smějová,56. Machačová,58. Jansová,60. Machačová Sestavy:

Srpová, S. Novotná – K. Königová, Tesařová, Dvořáková, Vávrová, T. Michalcová, Patrnčiáková, Bezrukovová, Dresslerová, Božovićová, Rudincová, Vysloužilová, Hejkalová. Sestavy:

Habermannová, Polášková, Š. Spurná – Závišková, Jansová, Protivánková, Přikrylová, Roupcová, Krajčovičová, Krejzlíková, Smějová, T. Fryčáková, Možíšová, Machačová, Kuxová, K. Kubálková. Rozhodčí: Milan Hájek, Tomáš Kozler

Sokol Písek : Iuventa Michalovce 28:30 (15:17) Góly:

2. Velková,5. Korešová,8. Hanzelínová,11. Preslová,13. Korešová,16. Velková,17. E. Svobodová,18. Bicanová,22. Chlupová,26. Korešová,28. E. Svobodová,31. Stellnerová,33. Chlupová,34. Chlupová,37. Velková,38. E. Svobodová,40. Chlupová,44. Stellnerová,45. E. Svobodová,50. Korešová,52. E. Svobodová,56. Chlupová,60. Korešová Góly:

3. Wollingerová,4. Popovcová,6. Wollingerová,6. Wollingerová,9. Wollingerová,10. Kohučová,12. Krivokapićová,14. Kompajinecová,15. Kompajinecová,19. Dvorščáková,20. Kohučová,21. Popovcová,21. Dvorščáková,26. Krivokapićová,30. Wollingerová,35. Štefaníková,37. Wollingerová,38. Popovcová,39. Dmytrenková,42. Wollingerová,43. Štefaníková,44. Klučková,45. Wollingerová,48. Kohučová,56. Klučková,59. Štefaníková,60. Dmytrenková Sestavy:

Kržová, Preslová, Bezpalcová – Velková, Kordíková, Plojharová, Hanzelínová, Korešová, E. Svobodová, Bicanová, M. Svobodová, Stellnerová, Chlupová. Sestavy:

Mendes de Almeidová, Jablonská-Bobalová – Dvorščáková, Štefaníková, Dmytrenková, Popovcová, Soskydová, Kohučová, Borysevyčová, Wollingerová, Kompajinecová, Kolovská, Klučková, Krivokapićová. Červené karty:

Červené karty:

6. Mendes de Almeidová Rozhodčí: Kateřina Brzósková – Marta Sovová

HC Tatran Stupava : HC DAC Dunajská Streda 18:34 (9:17) Góly:

4. Galková,11. Bahorecová,14. Jagodičová,15. Bahorecová,17. L. Kovácsová,18. H. Karkušová,21. Bahorecová,27. L. Kovácsová,28. Jagodičová,34. Galková,37. L. Kovácsová,39. Galková,47. Horváthová,50. Palušová,53. L. Kovácsová,55. Bahorecová,56. Jagodičová,58. Bahorecová Góly:

1. Bíziková,3. B. Hornyáková,4. Juhosová,5. Juhosová,12. Bíziková,15. B. Hornyáková,18. Bíziková,19. Pastorková,20. Desortová,21. B. Hornyáková,22. Pastorková,26. Juhosová,28. Élöová,29. Pénzesová,32. Bíziková,33. B. Hornyáková,35. Juhosová,38. Juhosová,41. Juhosová,42. B. Hornyáková,43. Élöová,44. Pénzesová,45. Pénzesová,49. N. Kovácsová,50. Sáriová,54. Pénzesová,55. Sáriová,57. Pénzesová,59. Desortová,60. Sáriová Sestavy:

Hanzalíková, Mozoľová – Griffiths, Bahorecová, L. Kovácsová, Jagodičová, Miťková, Galková, R. Gašpareková, H. Karkušová, Palušová, Tornócziová, Horváthová, K. Karkušová. Sestavy:

Mageraová, Gajdócziová – Pénzesová, N. Kovácsová, Costaová, Juhosová, Mészárosová, Desortová, Pastorková, Sáriová, Virág Demeterová, B. Hornyáková, Bíziková, Élöová.