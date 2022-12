Karvinští házenkáři si v Evropském poháru pomohli výbornou obranou

„Bohužel jsme zahodili moc šancí. Mohli jsme vyhrát daleko větším rozdílem, abychom byli před odvetou v klidu,“ řekl karvinský pivot Matěj Nantl.

„Odehráli jsme asi nejhorší zápas v útoku. Tolik střel z šestky, co jsme nedali...“ mrzelo karvinského trenéra Michala Brůnu. „Nevěřím, že bychom mohli zahrát ještě druhé takové utkání, i když v jejich prostředí to bude úplně jiné.“

Karvinské ale těšilo, že obstáli v obraně. „Aspoň v ní jsme museli zabrat, když nám utkání nevyšlo střelecky,“ podotkl Matěj Nantl.

„Obrana byla super a Galia v brance také,“ potvrdil Brůna. „Byli jsme na ně dobře připraveni, ale ten útok...“ V čem byl problém?

Kouč odmítl, že by se na hráčích projevila nervozita. „Těžké říct, čím to bylo, ale všichni kluci už evropský pohár hráli, takže jakápak nervozita. Ta by mohla být, pokud by tady bylo deset tisíc lidí. Takové šance, jaké měli, musejí hráči proměňovat.“ Karvinští se vyrovnali i s tvrdou hrou protivníka. „Jo, tyhle týmy z Bosny nebo i Srbska mají takovou náturu, že jejich hráči jsou tvrdí, siloví,“ uvedl Matěj Nantl.

Dodal, že Gračanicané předvedli v podstatě to, nač byli připraveni. „Ničím nás nepřekvapili, ale je to dobrý tým. U nich to bude těžké,“ uvědomuje si Nantl.

Domácí pustili hosty jen dvakrát do jednogólového vedení. Sami si po dvou trefách Soláka vypracovali v 51. minutě pětibrankové vedení 20:15. Jenže pak hráli bez vyloučených Fulneka a Ptáčníka a sedm minut nedali gól. Až v posledních dvou minutách se dvakrát prosadil Ptáčník.

„Škoda, že nám Baník ve druhé půli utekl o pět gólů. Doplatili jsme na desetiminutový výpadek,“ řekl trenér Gračanici Damir Doborac, jehož potěšila branka Tufekčiće dvě vteřiny před koncem. „Byl to teprve první zápas. Čtyřgólová ztráta je před odvetou u nás přijatelný výsledek.“ Michal Brůna je přesvědčený, že pokud Karvinští zlepší střelbu, tak odvetu zvládnou.