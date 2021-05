Do přípravy jdou házenkářky Kyžvartu s nadšením a s první posilou

A to i přes to, že exekutiva ČSH rozhodla na jednání dne 30. března 2021 o zrušení soutěžního ročníku 2020/2021 v amatérských a mládežnických soutěžích. Důvodem je přetrvávající nepříznivá pandemická situace a vládní opatření.

„Osobně jsem si říkal, že je to smutné, naděje se rozplynula. Na druhé straně jsme chápali situaci ve společnosti a respektovali to. Z mého pohledu trenéra mi bylo jasné, že samotnému spuštění soutěží musí předcházet patřičná příprava, která zabere čas. Do zápasů se nedá vstoupit bez kvalitní, kontinuální přípravy,“ vzpomíná Sabadka na okamžik oznámení rozhodnutí.

V té chvíli kohokoliv popadne skepse, beznaděj a frustrace. Nálada se blíží k bodu mrazu. Ne tak v Lázních Kynžvart.

„Takový problém by mohl nastat, pokud bychom situaci neřešili,“ objasňuje kynžvartský trenér a pokračuje. „Situace vyúsťovala u každého ve vnitřní boj. My se snažili v rámci komunikace navzájem se povzbuzovat, snažil jsem se koordinovat individuální přípravu. Říkali jsme si, že nebudeme apatičtí, ale situaci respektujeme a pořád máme naději. Každé uvolnění opatření je pro nás motivací.“ Ovšem hlavní problém bude hlavně v mládeži.

Individuál je jiný než kolektiv A tak kynžvartské házenkářky jsou nyní nehomogenní skupina. Jedná se o fyzickou připravenost, přece jen každý sám se nenamotivuje tak, jako je tomu v rámci kolektivu.



„Aktuálně vidím na každé jednotlivkyni, že nemají stejnou úroveň trénovanosti. Jedná se také o herní stránku, někdo třeba ztratí jistotu při práci s míčem, prostě musí jej mít stále v ruce atd. Nyní pracujeme na tom, abychom to dali na stejnou vlnovou délku, jako bychom orchestr chtěli sladit, aby to neskřípalo, ale byla z toho symfonie,“ srovnává Sabadka současný proces. Toto by chtěli praktikovat do první poloviny června.

„Uvidíme podle toho, jak budeme mít možnost doplnit družstvo, na čemž pracujeme.“ Následovat bude dovolená. Předsezonní příprava začne v polovině července. V Lázních Kynžvart se už rýsuje plán. Chtěli by mít minimálně osmitýdenní přípravu.

„Chceme navázat na loňskou náročnost s měřením s interligovými týmy. Nyní už máme přislíbena navíc měření se zahraničními soupeři. Chtěli bychom to tak posunout o malý schůdek výš,“ prozrazuje Peter Sabadka.

Na obměně kádru se intenzivně pracuje. Zatím nikdo neskončil a posilování probíhá. V Lázních Kynžvart už mají první posilu. Je jí Martina Weisenbilderová, která přichází ze Švédska z Kristianstadu. „Pracujeme na dalším doplnění.“

Důvod je jednoduchý. V družstvu stále není dost „žen“, stále převažují mladé hráčky, po nichž vyžadují, aby současně hrály svou věkovou soutěž. Když se budou zápasy paralelně překrývat, tak by rádi měli adekvátní počet klasických žen.



Ovšem je tu problém. I přes veškerou snahu každý vidí, že kynžvartská seniorská házená se na házenkářskou mapu dostala teprve nedávno a stále je to spíš bílé místo.

„Hráčky se snažíme z venku informovat o naší činnosti a nastínit, kam by to mělo směřovat. Nejlepším příkladem je už udělaný krok, že se nám daří naplňovat stanovené cíle. Na házenkářské mapě už získáváme přirozený respekt, vnímá nás široká veřejnost, ale také házenkářská komunita. Daří se nám z minima být efektivní,“ pochvaluje si Peter Sabadka.

I za tak krátkou dobu je vidět kvalitativní posun. Z Lázní Kynžvart se rekrutuje několik aktuálních reprezentantek v mládežnických kategoriích a také v seniorských, Kristýna Königová v české a Annamaria Patrnčiaková ve slovenské.

Trojice má možnost stále hrát Navíc ne všechny hráčky prvoligového Sokola Lázně Kynžvart mají nucenou herní pauzu. Kristýna Königová, Veronika Dvořáková a Annamaria Patrnčiaková mají díky hostování možnost hrát MOL ligu za DHC Plzeň.

Ta nyní vrcholí. Plzeň hraje ve skupině play out. Na úvod v Písku se týmy domácího Sokola a hostující Plzně o body rozdělily. Písek sice v utkání vedl i pětibrankovým rozdílem (20:15), v závěru ale Patrnčiaková vystřílela Západočeškám vyrovnání na konečných 22:22. Celkem dala osm gólů, z toho tři ze sedmiček. Druhá kynžvartská zástupkyně Kristýna Königová přispěla pěti brankami. Obě měly nejvýraznější gólový podíl na plzeňskou stranu.

V sobotu 8. března jedou plzeňské hráčky do Hodonína, následovat budou tři domácí zápasy v řadě, postupně narazí na Zlín, Písek a Hodonín. Celou mini soutěž uzavřou na konci května ve Zlíně, který si už po prvním zápase (Hodonín 28:17) zajistil udržení v soutěži.



Mimochodem DHK Baník Most, s nímž má Kynžvart nadstandardní přátelské vztahy, si už zajistil třetí mistrovský titul v nejvyšší česko-slovenské soutěži. Nyní chtějí na úspěšný výsledek navázat i v národním play off.

„Jsou Plzni k dispozici v rámci svých možností. Velký problém měla Veronika Dvořáková, která prodělal covid a dokonce se u ní objevil postcovidový syndrom, proto nemohla být v plném tréninkovém procesu. Patrnčiaková byla se slovenskou reprezentací. Königová je zapojena do dění, absolvovala několik zápasů,“ popisuje trenér kynžvartských házenkářek zapojení svých svěřenkyň do nejvyšší československé soutěže v dresu Plzně.

Slovenská reprezentantka smutní

Annamaria Patrnčiaková, se slovenskou reprezentací, absolvovala první fázi kvalifikace o postup na mistrovství světa 2021 ve Španělsku. V Lucembursku si ve druhé polovině března Slovenky poradily s Ukrajinou 31:28, Izraelem 37:19 i pořádajícím Lucemburskem 37:17, ale v následné baráži prohrály koncem dubna se Srbskem 19:26 (Patrnčiaková 1) i odvetu v Srbsku 32:25 (Patrnčiaková 2) a na mistrovství světa nepostoupily.