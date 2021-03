Trojice házenkářek z Kynžvartu si prodlouží sezonu v interligové Plzni

„Pořád se čekalo, jak se vyvine situace v první lize, jestli se bude, či nebude hrát. Hrát se nezačalo, a kluby se tak dohodly, že budeme my tři hostovat v Plzni,“ vysvětlovala slovenská reprezentantka Patrnčiaková plzeňskému klubovému webu.



Před reprezentační přestávkou hrála Plzeň s Porubou, ale do utkání nastoupila jen Königová. Patrnčiaková je se slovenskou reprezentací. Ta absolvuje závěrečnou přípravu na první fázi kvalifikace o postup na mistrovství světa 2021 ve Španělsku. Turnaj samotný se konal v Lucemburku o víkendu v obsazení Slovensko, Ukrajina, Izrael a pořádající Lucembursko.

Patrnčiaková dosud za Plzeň nastoupila v pěti zápasech a dala 33 gólů. Ambiciózní prvoligový Sokol Lázně Kynžvart nyní hrát nemůže, a tak si pochvaluje působení v Plzni. „Všechno je tu v pohodě, je to náročnější z té herní stránky. Pořádně se sladit s týmem, to nejde za den ani dva týdny. Sehrát se, to někdy trvá i rok. Každopádně snažíme se a uvidíme, jak to půjde,“ mínila Patrnčiaková v úvodu angažmá. Ostatně první tři zápasy odehrála během sedmi dnů proti svým krajankám. „Samozřejmě se zajímám o to, proti komu nastupuji a kdo je náš soupeř, ale prioritou jsou vždy výkony na hřišti a je jedno, proti komu ten výkon předvedete,“ míní Annamaria Patrnčiaková.

To pravoruké křídlo Kristýna Königová hrála od svého příchodu do Plzně v osmi zápasech a dala v nich třináct gólů.

V nejhorší situaci je Veronika Dvořáková, ta odehrála jen jeden zápas s Hodonínem, v němž zaznamenala tři branky, ale potom se společně s dalšími členkami plzeňského týmu kvůli karanténě dalších zápasů nezúčastnila.