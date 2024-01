Házenkářští bratři Patzelovi se v reprezentaci znovu sešli v jednom pokoji

Poprvé se bratři Patzelovi na reprezentačním kempu sešli v červnu 2020. To měl Vojtěch za sebou už mistrovství Evropy, přičemž jeho mladší bratr Jonáš sbíral první zkušenosti, Teď by spolu mohli vyrazit do Německa na evropský šampionát, který začne 10. června. Nominace bude jasná o víkendu po přípravných zápasech s Maďary.