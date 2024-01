Házenkáři odehrají v Maďarsku generálku na mistrovství Evropy

Češi si s Maďary znovu zahrají ještě v sobotu, půjde ale jen o modelové utkání za zavřenými dveřmi, ze kterého po dohodě trenéři neplánují zveřejnit ani výsledek.

Svěřenci Xaviera Sabatého začali závěrečnou přípravu na Euro na konci roku. Od 26. prosince se chystali na kempu v Zubří, od úterý trénovali v Brně a přesunuli se do Maďarska. Od pondělí budou ladit formu v Plzni a následně se přesunou do Mnichova, kde odehrají celou základní skupinu.

„Jsme v závěrečné fázi přípravy na Euro. Máme před sebou poslední utkání, ve kterém se zároveň rozhodne o finální nominaci. Maďarsko je kvalitní soupeř, budeme chtít zápas zvládnout. Pak už se budeme plně koncentrovat na první utkání šampionátu,“ uvedl pro česká média Sabaté.

V aktuální nominaci má dva brankáře a 18 hráčů do pole. K hlavním oporám českého mužstva by měli patřit gólman Tomáš Mrkva, spojky Matěj Klíma, Tomáš Babák a Stanislav Kašpárek či křídelník Jakub Hrstka.

Xavier Sabaté

Vedle Dánska narazí reprezentační tým v základní skupině F na Portugalsko a Řecko. První dva týmy postoupí do další fáze turnaje, kterou budou dvě šestičlenné skupiny. Češi by se případně stěhovali z Mnichova do Hamburku.

Přípravný zápas Maďarsko - Česko začne v pátek v 18:15. Týmy se naposledy utkaly před čtyřmi lety rovněž v generálce na Euro a každý z nich si připsal po jednom vítězství. Na velké akci Češi v roce 2018 na kontinentálním šampionátu porazili Maďarsko 33:27.