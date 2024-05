Americký golfista Schauffele vyhrál rekordním výsledkem major PGA Championship

Schauffele zahrál v neděli na závěr turnaje kolo na 65 úderů a díky birdie na poslední jamce porazil o jednu ránu krajana Brysona DeChambeaua. „Fakt jsem nechtěl jít s Brysonem do play off, bylo by to hodně práce. Řekl jsem si, tohle je moje šance. A využil jsem ji,“ uvedl k závěru Schauffele, jenž za výhru inkasoval 3,33 milionu dolarů.

Diváci sledují golfové PGA Championship.

Světová jednička Scottie Scheffler zakončil turnaj po turbulentním průběhu se 13 ranami pod par na děleném osmém místě. Vítěz dubnového Masters skončil v pátek před druhým kolem v policejní cele kvůli nerespektování pokynů při tragické dopravní nehodě.